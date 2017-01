Cote d'Ivoire: Université Charles Louis... Montesquieu - L'assureur se charge du soin des étudiants

Il est bon de savoir également que la rentrée solennelle qui a eu lieu le 9 décembre 2016, au ministère des Affaires étrangères, avait enregistré la présence d'universitaires venus du Ghana et du Nigeria, ainsi que Me Pacéré Titinga, éminent homme du Burkina Faso.

Pour rappel, l'accident qui a eu lieu sur l'autoroute du Nord, a fait plusieurs blessés dont un cas grave. Mais l'on n'a déploré aucune perte en vie humaine. Dans le cadre des activités de cette université qui venait d'effectuer la rentrée solennelle, les étudiants et les invités se rendaient à N'Douci à la Cité Royale qui consacre l'alternance, avec ses unités de transformation agro-pastorale, un établissement hôtelier, un centre artisanal, etc.

