Cote d'Ivoire: RTI/Matin Bonheur - André Silver Konan, la recrue de poids !

Depuis le 2 janvier, la chaîne de service public lance la nouvelle grille de sa matinale avec le retour à l'antenne de Marcellin Govoei en compagnie d'Eva Amani. Mais aussi avec la présence d'un éditorialiste pointu.

Depuis le lundi 2 janvier, à partir de 5h 55, la matinale de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (Rti), Matin Bonheur, a annoncé la couleur d'une année pleine d'innovations et de reformatage d'émissions. Ainsi, en plus du retour à l'antenne de la matinale de Marcellin Govoei, à la présentation de Matin Bonheur, en compagnie d'Eva Amani, la nouvelle formule de la matinale de 90 minutes intègre un pan éditorial avec comme chroniqueur, André Silver Konan ; ce journaliste-écrivain qui, entre autres titres a fait ses classes à L'Aurore, 24 h, Le Nouveau Réveil, Jeune Afrique, avant d'officier en tant que conseiller en communication à la Primature ivoirienne.

Selon l'esprit de sa chronique éditoriale à lui confiée, il s'agira d'interpeller, en tant que conscience sociale critique, les populations à partir d'analyses sur l'actualité et/ou de billets d'humeur, quant à l'édification de « L'Ivoirien nouveau », tant prôné par les autorités ivoiriennes. Rendez-vous donc pris avec André Silver Konan tous les vendredis pour son « Edito » avant de vaquer aux différentes occupations.

S'inscrivant dans le droit fil du succès de « C'Midi », le magazine talk-show de la mi-journée qui, sous la houlette de Joseph Andjou, l'Ivoirien transfuge du groupe Canal+, la nouvelle formule de la matinale, voudrait épouser les standards occidentaux, à l'image de « Télématin » de France Télévisions, avec des chroniques de sociétés, routières, idées bien-être et autres conseils sur l'écologie, la cuisine, la météo, avec, en prime une fourniture décalée de l'actualité et s'adressant à toutes les catégories socioprofessionnelles.

Le tout dans un souci pédagogique. Ainsi donc, le volet éditorial est-il placé sous la férule de Kady Fadiga, une journaliste d'expérience et qui sera entourée de jeunes plumes acérées, mais aussi et surtout, secondée par Lancina Ouattara, qui a fait ses débuts à la rédaction Web de Fraternité Matin, avant de piloter le pôle digital de la Rti depuis deux ans. L'enjeu étant d'inscrire l'émission dans le moule des médias sociaux et autres applications digitales à même de booster son audience dans un contexte de plus en plus concurrentiel et ouvert sur le monde.

En outre, l'émission comporte des capsules sur l'emploi, des modèles de réussite, la gym, le panier de la ménagère, les innovations Hi-Tech, une revue de presse update. Entre autres chroniques, il y a le sport, l'éducation, l'économie, le showbiz et l'interview-vérité avec une personnalité politique, sociale, culturelle, sportive. Bref, quelqu'un qui intéresse le public.