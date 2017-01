Congo-Brazzaville: Congo au féminin : « Réseau et Partage »

communiqué de presse

Partant d'un souhait en cette période de l'année, en partenariat avec l'Organisation des Femmes Africaines et de la Diaspora -OFAD-, les membres de l'association « les Etoiles » organisent une rencontre à Paris sur le « Réseau & Partage »

Si « le réseau et le partage » constituent la fibre essentielle de nos sociétés africaines d'antan, « souvenons-nous de cette forme existentielle au sein de nos nouveaux lieux de vie par un effort fraternel », rappellent les organisateurs de la prochaine rencontre à Paris, le 28 janvier, de 10 h 30 à 17 h.

Le communiqué de presse précise que « Congo au Féminin s'annonce comme la tenue d'une rencontre prometteuse et riche en surprises ». L'occasion sera donnée aux femmes congolaises et à celles de la diaspora africaine de partager et de réfléchir autour de trois problématiques : l'entraide, les talents et l'entreprenariat en appui des témoignages de réussites rendues possibles par le biais du réseautage.

Pour les Congolaises aussi « c'est possible ! ». Invitation est faite à toutes les femmes ambitieuses et porteuses d'un projet entrepreneurial et associatif de venir participer afin de promouvoir leurs talents et développer, ou d'acquérir, de nouvelles compétences. Elles partageront avec d'autres un moment agréable car sa programmation se révèle riche en animations, précise-t-on.

Au programme, des tables rondes, témoignages et networking sont mis en place pour permettre à tous les invités de mesurer le rôle et l'impact que la femme congolaise peut avoir au sein de la société. « La femme congolaise a le savoir-faire : elle doit oser pour évoluer dans le monde des affaires », soulignent les organisateurs. Et d'insister sur la notion que chaque femme qui détient un potentiel peut légitimement l'utiliser pour son épanouissement personnel et impacter son environnement.

L'association "les Etoiles" a pour but de développer, promouvoir et valoriser les projets éducatifs, économiques et professionnels portés par les femmes originaires du Congo-Brazzaville. Par ses statuts, elle s'engage à favoriser l'esprit de fraternité et des valeurs morales hautes parmi ses membres.