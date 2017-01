Congo-Brazzaville: Festival « Afrique en scène » à Boulogne-Billancourt

« Un focus sur les femmes qui écrivent ou sur lesquelles on écrit » mettant à l'honneur les livres de Kidi Bebey « Mon royaume pour une guitare » ; de Hemley Boum « Les Maquisards » ; de Pettina Gappah « Le livre de Memory » et de Chigozie Obioma « Les pêcheurs ».

Une heure plus tard, au 3ème étage, la médiathèque a été ouverte au public pour une session de « Palabre autour des Arts » avec l'équipe de palabreurs dont Joss Doszen, Cédric Moussavou, Ralphanie Mwana Kongo, Françoise Hervé, Touhfat Mouhtare-Mahamoud et Grace Poliwa. Le thème du jour « les femmes dans la lumière littéraire » qui a donné lieu à des questionnements : En quoi les femmes racontent-elles différemment des hommes ? Quel regard posent-elles sur les grands thèmes de la littérature ? Comment se racontent-elles ?

Dès l'ouverture de ces réjouissances samedi 7 janvier à 15 h, bravant le froid hivernal parisien, les premiers ont pu apprécier l'exposition des œuvres de Rhode Makoumbou, peintre et sculptrice originaire de la République du Congo. Au total, 10 toiles et 6 sculptures disposées avec minutie dans la nef de l'espace Landowski.

Du 7 au 28 janvier, à la médiathèque, la nef et l'amphithéâtre Landowski, au 28 avenue André-Morizet à Boulogne-Billancourt, les visiteurs sont invités pour une découverte de l'Afrique à travers ses couleurs, ses rythmes, ses traditions et ses paysages éclatants de vie. Au programme : peintres, écrivains, musiciens, danseurs, conteurs et griots s'apprêtent à leur présenter des séquences de vie venues d'ailleurs.

