Sénégal: Audience en appel - "Etape finale du procès historique" d'Habré (ONG)

Jugé pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et actes de torture, M. Habré a comparu de force devant les CAE, en refusant de répondre aux questions des juges et n'hésitant quelquefois pas à commettre des incidents d'audience.

"Si la décision de réparations est confirmée en appel, Amnesty International exhorte la CAE, l'Union africaine, le gouvernement du Tchad et de la communauté internationale de veiller à ce que des ressources suffisantes soient levées et affectées à un Fonds d'affectation spéciale dont les réparations peuvent être tirées rapidement et efficacement", plaide Amnesty international.

Le tribunal entendra également un appel concernant les réparations accordées aux victimes le 29 Juillet 2016. Les parties civiles considèrent que des erreurs ont été commises lors de l'établissement des critères d'admissibilité et lors de la mise en place des mesures pour garantir que les réparations ont été mises en œuvre efficacement et équitablement.

