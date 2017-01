Congo-Brazzaville: Cinéma - « Hybride » fait son avant-première à Brazzaville

« C'est juste un univers que j'ai voulu représenté, un univers chaotique et complètement décalé. Et ce film n'a pas un préambule qui annonce comment les choses vont se passer », s'est-il justifié à la fin de la projection du film, lorsque les spectateurs ont voulu comprendre sa motivation.

Le long métrage d'une heure et vingt-six minutes parle d'un homme et de sa vie qui se déroule dans le même temps mais pas dans le même espace. C'est dans un univers presque féérique que les scènes se déroulent, et découpées en plusieurs chapitres chacun avec son aventure. Le seul raccord que laisse apercevoir l'auteur du film, c'est semble-t-il, le tableau d'une société où règnent occultisme, pouvoir, trahison, infidélité et pauvreté. Mais Ori Uchi Kozia ne peint pas les travers de cette société avec les images d'un cinéma accessible. Le cinéaste a choisi le surréalisme, préférant la métaphore pour interpeller l'imagination de chacun.

Le film du congolais Ori Huchi Kozia réalisé par Amour Sauveur a été présenté vendredi 6 janvier dans une salle de l'Institut français du Congo presque comble, malgré la pluie. L'engouement transporté par l'affiche du film et le synopsis ont réussi à « fractionner » les cinéphiles sur une intrigue surréaliste et insolite pour le cinéma congolais.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.