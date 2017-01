Sénégal: Le directeur de l'ANER explique les raisons de la baisse annoncée du prix de l'électricité

Mbeuleukhé (Linguère) — La diminution de 10% sur le prix de l'électricité annoncée par le chef de l'Etat lors de son message de nouvel an relève des performances enregistrées dans le secteur de l'énergie, a soutenu le directeur général de l'Agence nationale de l'électrification rurale (ANER), Djiby Ndiaye.

M. Ndiaye s'exprimait samedi à Mbeuleukhé à l'occasion du gamou annuel célébré dans cette localité.

Le directeur général de l'ANER a indiqué que "la diminution de 10% sur le prix de l'électricité est une performance excellente à saluer, parce que ce sont les conséquences des performances enregistrées dans le secteur de l'énergie qui ont amené le chef de l'Etat à annoncer cette décision".

"Quand le chef de l'Etat arrivait au pouvoir en 2012 non seulement le prix de l'électricité était à plus de 115 frs et il y avait une importante subvention de 120 milliards et en moins de 5 ans on a pu éliminer cette subvention et réduire le coût de la production", a-t-il rappelé.