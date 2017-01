Cameroun: Sénat - Appel à l'unité

En recevant les vœux de nouvel an des membres du Sénat et des personnels de cette institution, samedi dernier, Marcel Niat Njifenji a rappelé la nécessité de la consolidation du vivre-ensemble.

Samedi dernier, face aux membres du Sénat et aux personnels de cette institution, Marcel Niat Njifenji est resté dans la constance de ses propos de la clôture de la troisième session ordinaire de l'année législative, il y a quelques semaines. Le président du Sénat, s'il a reconnu le droit de certains à manifester leur mécontentement par des mouvements d'humeur tels qu'observés dans deux des dix régions de notre pays, a néanmoins rappelé qu'aucune revendication ne peut justifier le recours à la violence, la dégradation des biens publics et privés et la destruction des symboles de l'Etat. Pour cela, l'unité et l'union « sont des réponses fortes face aux professionnels de la division ».

En recevant les vœux de nouvel an des membres du bureau du Sénat, des membres de la chambre et des personnels administratifs, Marcel Niat Njifenji a souligné le caractère « indivisible » de l'Etat du Cameroun. « Nous devons lutter contre tous les replis, qu'ils soient ethniques, régionaux ou politiques et quelle que soit notre chapelle politique, notre devoir est de nous rassembler pour défendre les intérêts supérieurs de la Nation », a fait savoir le président du Sénat.

Il a convié les Camerounais à se rassembler derrière le président de la République, pour voir naître d'autres initiatives à l'image de la Conférence économique internationale que notre pays a abritée en mai 2016 et le sommet extraordinaire des chefs d'Etat de l'Afrique centrale pour trouver des solutions aux problèmes auxquels notre pays et la sous-région sont confrontés. Peu avant lui, c'est le secrétaire général, Michel Meva'a m'Eboutou, qui a brossé le bilan des travaux de la chambre pour l'année 2016. Au rang des annonces fortes, celle indiquant que le président du Sénat disposera désormais, dans les prochaines semaines d'un hôtel particulier adapté et qui devrait lui permettre de mener efficacement ses activités.