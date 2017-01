Cameroun: Plan spécial jeunes - 102 milliards de F pour l'insertion

L'initiative annoncée par le chef de l'Etat le 10 février dernier sera lancée mercredi à Yaoundé.

102 milliards de F sur trois ans. C'est le montant que coûtera aux pouvoirs publics, le Plan triennal spécial jeunes annoncé par le chef de l'Etat lors de son message à ses jeunes compatriotes le 10 février 2016. Ce plan sera donc appliqué par les pouvoirs publics dès cette année. Son lancement officiel est prévu cette semaine à Yaoundé. L'objectif général visé par cette initiative est l'intensification de l'éducation civique et l'insertion socio-économique des jeunes à travers leur mobilisation, leur formation civique et entrepreneuriale, leur emploi ou leur emploi en unités de production et des services.

Au total, 1,5 million de jeunes sont concernés par ce Plan qui s'étalera sur trois ans, ceci dans la composante concernant l'Observatoire national de la jeunesse, soit 500 000 chaque année. La seconde composante concerne la spécialisation et le renforcement des capacités opérationnelles des programmes existant au sein du ministère de la Jeunesse et de l'Education civique (MINJEC). L'on a ici un volet réarmement moral qui cible 9 millions de personnes, à raison de trois millions chaque année, en majorité des jeunes qui seront sensibilisés à la citoyenneté et à l'intégration nationale à travers l'intensification de la campagne nationale qui est organisée à cet effet.

Le second volet vise la formation à la citoyenneté et à l'intégration nationale. Cette opération qui sera menée par l'Agence du service civique national de participation au développement et les Centres multifonctionnels de promotion des jeunes (CMPJ) va occuper 600 000 jeunes, à raison de 200 000 par an. Ils seront 18 000, soit 6 000 par an qui seront engagés dans des activités de volontariat afin de leur permettre de mettre leurs compétences et leur expérience au service du développement de la nation et pour préparer leur insertion socio-professionnelle.

D'autres seront intégrés dans des chantiers de jeunesse en faveur des collectivités territoriales décentralisées. Le volet socio-économique de ce Plan triennal vise la formation technique et entrepreneuriale de 600 000 sujets sur les trois années que durera cette opération. Par ailleurs, 500 000 jeunes, en individuel ou en groupes, soit 160 000 environ par an, vont recevoir des financements pour leur auto-emploi dans les filières porteuses, pour l'accroissement de leur participation à l'accélération de la croissance. Le lancement cette semaine de ce Plan permettra la matérialisation concrète de l'engagement du président de la République en faveur de ses jeunes compatriotes.