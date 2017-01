Cameroun: Voeux de nouvel an - Communion totale avec Chantal Biya

Les épouses de membres du corps diplomatique et celles des corps constitués nationaux ont apporté des fleurs et souhaité le meilleur à la première dame pour l'année 2017. Le pavillon oriental de la résidence principale du palais de l'Unité a servi de cadre à la traditionnelle cérémonie de présentation des voeux de nouvel an à l'épouse du chef de l'Etat, samedi, 7 janvier dernier.

Poignées de main, chaleureuses accolades, sourires francs, remise de bouquets de fleurs et de cadeaux, photos souvenirs ont constitué la cérémonie marquée de convivialité.\r

Pendant plusieurs heures, les dames élégantes dans de somptueuses toilettes et coiffées à la dernière mode se sont relayées dans les salons du pavillon oriental pour un rituel réglé comme du papier à musique.\r

Ce sont les épouses des membres du corps diplomatique accrédités au Cameroun, conduites par Elena Ratsiborinskaya, qui ont ouvert le bal. Un moment de joyeuses retrouvailles entre ces membres du volet diplomatique du Cercle des Amis du Cameroun (Cerac) et la première dame. Chaleureuse et détendue, Mme Chantal Biya a partagé un verre d'amitié avec elles avant de les inviter à une séance de photos-souvenirs.

Le tour est ensuite revenu aux conjoints des membres des corps constitués nationaux : les épouses des membres des bureaux du Sénat, de l'Assemblée nationale, du gouvernement, du Conseil économique et social, de la Cour suprême, des responsables des états-majors centraux du ministère de la Défense. Les épouses des responsables de la présidence de la République, des autorités administratives et traditionnelles, des responsables des entreprises publiques et parapubliques étaient\r

aussi présentes. Tout comme les femmes députés, sénateurs, maires, et les membres du bureau national de l'OFRDPC, les membres\r

des Ong, les femmes d'affaires, les femmes journalistes conduites par le directeur général de la Sopecam, Marie Claire Nnana et les invités spéciaux dont une flopée d'artistes.\r

Infatigable, l'épouse du chef de l'Etat a serré la main à plus de 1500 invités.

La belle communion entre Mme Chantal Biya et ses convives s'est poursuivie jusqu'au soir. Ce, autour du déjeuner partagé sous des variétés musicales sélectionnées dans plusieurs générations d'artistes, de Ben Decca à Blacky, en passant par Nguéa Laroute... \r

Les invités ne se sont pas fait prier pour descendre sur la piste de danse. La cérémonie a tout de suite pris la dimension d'une fête\r

populaire\r