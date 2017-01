Afrique: CAN 2017 - Présentation du groupe A

Qui du Gabon, pays organisateur, du Cameroun (quadruple champion d'Afrique), du Burkina Faso (finaliste 2013) et de la Guinée Bissau (première participation) sortira vivant de ce groupe ? A priori, l'on se pencherait sur les Panthères du Gabon qui profiteront sans doute de leur statut de pays organisateur pour se sortir d'affaire.

Avec le Gabon, il faudra compter avec le Cameroun à la recherche de son lustre depuis 2002. Le Burkina Faso pourrait être l'invité surprise de ce groupe comme il l'a fait en 2013 en déjouant tous les pronostics pour sa seule finale historique de l'épreuve.

Attention aussi à la Guinée Equatoriale qui n'est pas encore descendue de son étoile après sa a toute première qualification à une phase finale de la CAN.

Le Gabon en plein doute Petit pays de l'ouest de l'Afrique centrale, le Gabon couvre une superficie de 267667 km² pour une population évaluée à environ 1,8 million d'habitants.

Après avoir coorganisé la compétition en 2012 avec la Guinée Equatoriale, le pays s'apprête à vivre sa sixième participation à une phase finale de la plus grande compétition de la CAF.

Désigné en avril 2015 comme pays hôte de la 31ème édition de la CAN, le Gabon n'a connu que difficultés. La grogne sociale qui a suivi la désignation du pays s'est accentuée au lendemain du scrutin présidentiel du 27 août dernier.

Une instabilité qui a failli coûter l'organisation au pays en plus des retards enregistrés dans la livraison des infrastructures sportives. Au niveau de la gestion de la sélection, le sélectionneur portugais Jorge Costa a été contraint de quitter son poste en novembre dernier.

A deux mois du début de la compétition, Costa a été écarté sur instruction du Palais du Bord de mer. José Antonio Camacho est nommé dans la foulée, le 2 décembre dernier. Un changement technique intervenu à 43 jours qui n'est pas de nature à instaurer un climat de sérénité dans la tanière.

L'ancien entraineur de l'Espagne (1998-2002), du Real de Madrid et de la Chine (2011-2013) a menacé, le mercredi dernier, de rendre le tablier si on ne lui permet pas de recruter deux kinés et un infirmier espagnols alors que le ministre gabonais des Sports exigeait de prendre des Gabonais à la place.

Un différend qui a finalement été réglé avec le recrutement d'un kiné et d'un infirmier espagnol. Le second kiné étant gabonais.

C'est dans cette situation délé- tère que Camacho a débuté sa préparation au stade omnisport de Libreville, le jeudi 5 janvier dernier, avec pour objectifs d'une part la finale de la CAN à domicile, et d'autre part la phase finale de la Coupe du monde 2018.

Une mission qui lui a été assignée par la fédération gabonaise de football (FEGAFOOT) lors de sa signature. Un objectif trop ambitieux pour une formation comme le Gabon. Mais si la Guinée Equatoriale a pu disputer la demifinale de sa CAN en 2015, les Panthères pourront aussi réaliser cet exploit.

Avec pour leader Pierre Emerick Aubameyang. Deuxième meilleur joueur africain 2016 derrière l'Algérien Ryad Mahrez, le Ballon d'Or africain 2015 portera les espoirs de toute une nation.

L'attaquant du Borussia Dortmund et capitaine des Panthères, considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs attaquants du monde, sera épaulé par Mario Lemina (Juventus Turin), Didier Ndong (Sunderland), Didier Ovono (KV Ostende), Bruno Ecuele Manga (Cardiff FC).

Le Gabon pourra aussi compter sur l'apport de son public même si la colère contre le président Bongo divise encore les Gabonais. La CAN pourrait faire taire les divergences même si le statut de pays organisateur pourrait aussi être vu comme une pression supplémentaire pour les hommes de Camacho.

Avec plus de solidarité et de maturité et un Aubameyang en très grande forme, l'objectif est tenable pour les Panthères. Et le premier match contre la Guinée Bissau, en match d'ouverture, sera vital. l Le Cameroun en quête de rédemption.

Le Cameroun doit récupérer le flambeau au terme de la finale du 5 février prochain à Libreville. Le Pays des Lions Indomptables organisera en 2019 la 32ème édition de la CAN.

Un autre pays de l'Afrique centrale qui devra faire preuve de ses capacités à relever un défi d'envergure. Avec une superficie totale 475442 km² et une population totale estimée à 23 millions d'habitants (recensement de 2015), le Cameroun retrouve la CAN pour sa 18ème participation après une élimination au premier tour en 2015 et surtout après des absences très remarquées lors des éditions 2012 et 2013.

Premier du groupe M des qualifications avec 14 points devant la Mauritanie, l'Afrique du Sud et la Gambie, le Cameroun est en quête d'une rédemption dans cette compétition qu'elle a déjà remportée à quatre reprises (1984, 1988, 2000, 2002). Coachés par le Belge Hugo Broos, les Lions indomptables seront attendus au Gabon.

L'ancien entraîneur du FC Bruges, du RSC Anderlecht, du KRC Genk ou encore de Trabzonspor a atterri au Cameroun en 2016 en provenance de du club algérien de NA Hussein Dey après avoir entraîné la JS Kabylie.

Avec un bilan de quatre victoires, quatre nuls et une défaite à la tête des Lions indomptables, le technicien belge de 64 ans a pour mission d'abord d'atteindre les demies du tournoi.

«Notre objectif, c'est d'arriver en demi-finale. Une fois dans le dernier carré, tout est possible et il peut arriver que nous gagnions.

Mais atteindre le dernier carré, c'est la base d'une bonne refondation, d'une bonne préparation pour 2019», a déclaré le président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), Sidiki Tombi.

Une mission que doivent conduire Vincent Aboubakar (Besiktas) et Nicolas Nkoulou (Lyon) qui font office de leaders après qu'Aurélien Chedjou et Henri Bedimo ne soient pas retenu.

Mais le Cameroun, c'est aussi sept défections dont celles de l'attaquant Joël Matip (Schalke 04) et du défenseur Eric Choupo-Moting (Liverpool). Toutefois les Lions ne manquent pas d'arguments pour espérer passer le cap des poules. Dans les buts, Ondoa Fabrice (FC Séville) constitue une assurance.

Devant Nkoulou conduira la défense. Mandjeck Georges (FC Metz) et Siani Sébastien (KV Oostende) dans l'entrejeu constitueront de beaux relais pour les attaquants Salli Edgard (Nuremberg), Aboubakar Vincent (Besiktas), Moukandjo Benjamin (Lorient) et Njie Clinton (Olympique Marseille).

Le Cameroun en quête d'un cinquième sacre pourra compter aussi sur un afflux important de ses supporters du fait de sa proximité avec le Gabon. Contre le Burkina Faso lors de leur première sortie, les Lions indomptables doivent déjà afficher clairement leurs intentions. La victoire en amical contre la RD Congo (2-0) est un indice non négligeable.

l Burkina Faso en se rappelant de 2013 Dans le groupe D, le Burkina Faso a terminé 1er avec 13 points devant l'Ouganda, le Botswana et les Comores.

Pays de l'Afrique de l'Ouest de 274400 km² pour une population totale de 195125333 habitants (estimation de juillet 2016), le Burkina Faso honorera au Gabon sa neuvième participation.

Les Etalons, finalistes de la CAN 2013 en Afrique du Sud, n'ont pu se qualifier pour la campagne équatoguinéenne.

A Libreville, le sélectionneur portugais Paulo Duarte et ses hommes viseront un seul objectif. Il s'agit pour eux de sortir vivant de ce groupe très ouvert avec le pays organisateur et le Cameroun.

Pour cela, il ne faudra pas rater ses débuts face aux Lions indomptables, le 14 janvier prochain. Il faudra beaucoup de discipline et d'engagement aux Etalons privés de Mohamed Koffi pour exister dans le groupe A.

Avec un groupe constitué de Beninwende Yann Jonathan Pitroipa (AlJazira Club), Steve Yago (Toulouse), Koné Bakari (Malaga), Charles Kaboré (FK Krasnodar), Aristide Bancé (Asec) et les frères Traoré, Bertrand (Ajax d'Amsterdam) et Alain (Kayseryspor), le Burkina peut se targuer d'avoir une formation solide, athlétique et technique.

Un groupe susceptible de relever le défi même si la jeunesse de son portier titulaire, le gardien de l'Asec Mimosas d'Abidjan, Koffi Kouakou Hervé (20 ans) constitue un handicap. Un manque d'expérience que Paulo Duarte pourrait combler avec une équipe conquérante. Le technicien connait très bien la maison.

Après une idylle de cinq ans entre 2007 et 2012, il a fait des piges en France (Le Mans), au Gabon (Panthères) après un détour à Boca FC puis au CS Sfaxien (Tunisie), le technicien de 47 ans retrouve ses premières amours. Il s'engage à nouveau avec les Etalons avec pour objectif principal une participation honorable à la CAN et surtout une qualification pour la Coupe du Monde 2018.

Mais au Gabon, Duarte devrait compter sur le travail de son capitaine Charles Kaboré et surtout sur le jeune attaquant de l'Ajax.

En pleine confiance, Bertrand Traoré (21 ans) qui explose cette saison aux Pays-Bas avec déjà quatre buts, épaulé par l'expérimenté Bancé (31 ans) ne devrait être le leader de l'attaque. Et pourquoi pas l'une des révélations du tournoi continental.

La Guinée-Bissau va écrire ses premières lignes La Guinée Bissau sera au Gabon pour une première participation historique à la CAN.

A ce titre, les Djurtus ou les Lycaons (ou encore les Loups peints ou les Chiens sauvages africains) constituent le petit poucet du groupe. Celui-là même qui doit offrir des points aux autres.

Mais quand on sait que la Guinée-Bissau a terminé leader du groupe E avec 10 points devant le Congo, la Zambie et le Kenya, il faut faire attention à l'effet de surprise.

Car la Guinée Bissau, petit pays de l'Afrique de l'Ouest (36120 km²) avec une population estimée en 2015 à 1726170 habitants, en réussissant pour la première fois de son histoire à se qualifier montre bien que le meilleur reste à venir.

Engagé en début d'année 2016 en remplacement du Portugais Paulo Torres, alors que l'équipe occupait la dernière place du groupe avec un seul point, Baciro Candé (49 ans) a réussi un parcours exceptionnel avec un double succès contre le Kenya (1-0) et un beau succès contre la Zambie (3-2).

Un comeback victorieux après son passage en 2008 à la tête de l'équipe qui lui a permis de composter son billet pour le Gabon où «Mister Candé» aura la lourde responsabilité d'aller le plus loin possible.

Une qualification pour les quarts de finale sera un exploit même si l'objectif en allant à Libreville sera d'apprendre et d'engranger de l'expérience pour le futur et surtout de promouvoir le football bissau-guinéen.

Sans pression apparente, la Guinée Bissau pourrait continuer à surprendre. Bien sûr si les joueurs conservent toujours la confiance en eux comme ils l'ont toujours démontré avec leur sélectionneur national.

Une volonté et un engagement qui devront permettre à cette jeune formation de faire bonne mine mais dans les grandes compétitions comme la CAN, l'inexpérience constitue un principal handicap.

Et elle le sera pour les Djurtus qui vont à la CAN avec 23 joueurs tous évoluant à l'extérieur mais sans aucun vécu au plus haut niveau. Mais les supporters voient en leur attaquant Frédéric Mendy (Ulsan Hyundai en Corée du Sud) une raison de croire en leur étoile.

Son association avec Abel Camara (Belenenses), Leocisio Sami (Akahisar) ou encore Francisco Santos Junior (Stomgodset), Boucundji Ca (Stade Reims) pourrait permettre d'écrire les premières lignes de cette sélection dans la plus prestigieuses des compétitions continentales.

Et comme un bonheur ne vient pas seul, Baciro Candé et ses hommes auront le privilège d'ouvrir la CAN 2017 face au pays organisateur, le samedi 14 janvier au stade de l'Amitié Sino-gabonaise.