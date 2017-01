Le bureau exécutif national du Rassemblement des enseignants républicains ne comprend pas le bien-fondé de la grève annoncée ce jour dans la Fonction publique. Dans une déclaration lue hier au siège du RDR, à Cocody, son président Kouyaté Abdoulaye invite les fonctionnaires de Côte d'Ivoire à s'organiser pour protéger leur droit au travail par tous moyens.

Contexte et analyse Depuis 2011, sous le leadership de Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a emprunté une voie qui la conduit allègrement vers l'émergence.

Le constat est qu'en 05 ans, les gouvernants ont réussi à placer la Côte d'Ivoire au centre des intérêts des investisseurs et à redonner sa place à notre pays au plan diplomatique.

Au niveau économique, l'on parle désormais du deuxième miracle ivoirien. De façon concrète - tous les engagements financiers pris par l'ancien régime ont été respectés pour tenir compte de la règle de la continuité de l'administration ; - les fonctionnaires, dont les salaires étaient bloqués depuis 1989, ont vu leurs salaires débloqués en 2014.

Tous les fonctionnaires ont effectivement bénéficié de cette mesure. Désormais, chaque deux ans, le fonctionnaire ivoirien est avancé et sa rémunération connait une augmentation sensible ; - le secteur Éducation-Formation, a vu toutes les revendications sociales satisfaites par l'État à hauteur de 114 milliards de francs CFA ;

- le réseau routier s'est nettement développé et de grands ouvrages ont été construits en si peu de temps (l'autoroute du Nord, l'autoroute de Gd Bassam, le pont HKB, le pont de Jacqueville, le pont de Béoumi, le pont de Bassawa, la voie Boundiali Tengrela, le pont de Bouaflé, la voie Adzopé- Abengourou,... )

- des recrutements massifs et inédits de fonctionnaires et particulièrement d'enseignants ont été effectués pour combler le déficit et pour répondre au besoin d'emploi de la jeunesse (plus de 37 mille instituteurs ont été recrutés en seulement 5 ans);

- un vaste programme de construction d'infrastructures scolaires a été initié et a permis de rapprocher l'école des parents d'élèves et des communautés.

Ainsi 170 collèges au secondaire et 19 000 salles au primaire ont été construits depuis 2011 ; En si peu de temps, le Président de la République a réussi à réconcilier notre pays avec sa grandeur légendaire, assuré la sécurité pour nos familles, assaini notre économie, mis nos compatriotes au travail.

Grâce à son action et à son prestige personnels, il fait bon vivre en Côte d'Ivoire et nous sommes fiers de clamer haut et fort que nous sommes citoyens d'un pays qui compte.

Cependant, nous constatons avec tristesse le retour des grèves intempestives et de la violence dans le milieu scolaire et universitaire, voire dans les services publics.

Certains syndicats, qui ne donnaient plus de la voix, se sont réveillés juste pour demander l'impossible et aider ainsi à exécuter l'agenda politique de personnes tapies dans l'ombre.

Il s'agit pour eux de tenter de bloquer l'école et les services publics, d'instaurer un climat de violence et d'insécurité, de perpétrer des attaques et de semer des troubles dans le pays.

En fait, ces syndicats ne sont que les bras séculiers de partis politiques aux sombres desseins. Position du RER.

Le RER considère que la grève du 09 janvier 2017 est un mouvement à caractère politique et ne vise que la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Ce qu'ils n'ont pas réussi par les armes, ils veulent le faire par les grèves et l'intoxication.

Par conséquent, le BEN du RER demande aux coordonnateurs départementaux et aux présidents de sections de mobiliser les enseignants de leurs sections respectives, ainsi que tous ceux des partis membres du RHDP, afin qu'ils assurent effectivement les cours.

Le RER voudrais inviter les fonctionnaires, proches du RHDP et exerçant dans les autres secteurs de l'administration publique, à se désolidariser de ces mouvements de grèves qui visent à saper l'excellent travail réalisé par le Pré- sident de la République.

Le RER invite les coordonnateurs départementaux et les Présidents des sections à faire des contrôles journaliers et à rendre compte au bureau national de la situation sur le terrain au jour le jour.

Le RER, sur toute l'étendue du territoire national, doit faire barrage au règne d'une minorité manipulé par des politiciens mal intentionnés et qui sème la violence.

Le RER, les enseignants du RHDP et les fonctionnaires de Côte d'Ivoire doivent s'organiser pour protéger leur droit au travail par tous moyens.

Le Président national du RER, L'Honorable KOUYATÉ Abdoulaye Kouyaté Abdoulaye invite les fonctionnaires à la vigilance.