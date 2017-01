En pleine préparation de la CAN 2017 à Abu Dhabi, la Côte d'Ivoire a livré dimanche son… Plus »

Et par le biais de colloques, de prix et autres activités de distinction, le centenaire auteur du célèbre roman "Climbié" a été célébré.

Plusieurs orchestres, compagnies théâtrales et artistes musiciens ont, par leurs prestations, porté le deuil de Malou. La veille déjà, la Première Dame, Dominique Ouattara, s'est rendue au domicile de la défunte pour exprimer sa compassion et celle du chef de l'Etat à la famille éplorée.

Au cours de cette veillée, toute la crème de l'art et de la culture ivoirienne a tenu à célébrer Marie Louise Asseu, l'une des figures de proue des téléfilms et télégag : "Ma famille", "Qui fait ça", etc.

En dédiant toute l'année culturelle 2017 à celle que les admirateurs appellent Malou, l'Etat de Côte d'Ivoire, par le truchement du ministère de la Culture et de la Francophonie, veut rester dans une dynamique. Celle d'immortaliser ses filles et fils qui, par leur travail de qualité, contribuent à la renommée du pays.

C'est une annonce qui n'a pas manqué d'arracher une longue salve d'applaudissements ! Les cris et battements de mains qui fusaient de partout, traduisent la joie de toute l'assistance venue participer à la veillée artistique en hommage à Françoise Cho Kouassi, plus connue sous le pseudonyme Marie-Louise Asseu.

