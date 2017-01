Cote d'Ivoire: Annexe fiscale 2017 - Voici les nouvelles dispositions pour les entreprises

Depuis le 03 janvier 2017, les nouvelles dispositions contenues dans l'annexe fiscale à la loi de finances du 8 décembre 2016 ont pris effet. Elle est composée de cinq catégories de mesures dont l'une des principales est liée aux entreprises.

C'est donc pour les faire connaître aux entreprises que le Cabinet Mondon Conseil International, à l'initiative de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI), a présenté jeudi l'annexe fiscale 2017, à la Maison de l'entreprise.

Soutien aux entreprises Comme mesures de soutien aux entreprises, l'annexe fiscale 2017 poursuit la volonté de l'Etat d'encourager et de dynamiser le recours au crédit-bail.

Ainsi, au titre de l'aménagement des dispositions du Code général des Impôts relatives à l'amortissement des biens acquis par crédit-bail, l'article 11 de l'annexe fiscale harmonise la durée d'amortissement du bien dans le cadre de l'opération de crédit-bail en supprimant la durée d'utilisation comme référence de l'amortissement chez le cré- dit-preneur.

Ce qui veut dire que la durée du contrat devient l'unique réfé- rence à prendre en compte en matière d'amortissement de biens, dans cette opération. Et non la durée de vie du bien, comme cela était de coutume.

S'agissant de l'Aménagement des dispositions de l'article 1084 du code général des impôts relatives à la taxe spéciale d'équipement (TSE), le projet d'annexe fiscale propose de limiter la durée d'existence de la TSE au 31 décembre 2019, le temps de permettre aux bénéficiaires de la taxe de procé- der aux ajustements nécessaires pour poursuivre leurs activités.

Dans le but de favoriser la participation des nationaux aux investissements privés étrangers et de promouvoir l'actionnariat ivoirien, l'article 6 de l'Annexe fiscale institue pour les personnes physiques, une exonération du droit d'enregistrement de 1 % lorsqu'une personne physique étrangère cède à une personne physique ou morale ivoirienne, les droits sociaux qu'elle possède dans une entreprise exploitée en Côte d'Ivoire ; et aussi une exonération d'impôt général sur le revenu des produits de cessions effectuées par les personnes physiques étrangères au profit de personnes physiques ou morales ivoiriennes portant sur les droits sociaux qu'elles détiennent dans des entreprises exploitées en Côte d'Ivoire.

En ce qui concerne les entreprises, lorsqu'une société mère, de nationalité étrangère, cède au moins 10 % des droits sociaux qu'elle possède dans sa filiale exploitée en Côte d'Ivoire au profit de personnes physiques ou morales ivoiriennes, elle bénéficie de l'exonération totale de droit d'enregistrement et l'exonération à hauteur de 25% de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières dû sur les dividendes qui lui sont versés par sa filiale concernant la part de ses droits sociaux non cédés.

Dispositions sociales Dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire, l'annexe fiscale supprime les droits de recherche relatifs aux documents délivrés par la Direction générale des impôts (Dgi) et par la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique (Dgtcp).

Ces droits étaient parfois estimés à 30 000 francs CFA lors de la délivrance de divers actes et documents aux usagers.

L'une des dispositions principales pour cette annexe fiscale 2017, concernent les mesures à caractère social. Pour son premier point, cette disposition met l'accent sur l'emploi des personnes en situation de handicap.

Au titre des mesures fiscales en faveur de l'emploi de ces personnes, en son article premier, le crédit d'impôt par emploi suite à l'embauche d'une personne en situation de handicap est porté désormais à 1 500 000 FCFA en lieu et place de 1 000 000 FCFA pour les entreprises soumises à l'impôt sur les bénéfices ; et de 500 000 FCFA en lieu et place de 250 000 FCFA pour les entreprises relevant de l'impôt synthétique.

En attendant l'achèvement de la réforme globale sur l'Impôt général sur le revenu (IGR), l'annexe fiscale 2017 suspend jusqu'au 31 décembre 2018, l'obligation de déclaration annuelle de l'IGR. Une décision longuement attendue.

Renforcement des moyens de l'Etat En effet, le rendement de l'IGR qui est déclaré annuellement est très faible (moins de trois milliards de francs par an) en raison du fait qu'à peine 500 personnes en font la déclaration et l'acquittent.

Par ailleurs, le patronat ivoirien estime que cet impôt n'encourage pas certains investisseurs étrangers à venir en Côte d'Ivoire. Signalons que cette suspension de déclaration aboutit à une suspension du paiement de l'IGR sur cette même période. Cependant, la retenue à la source de l'IGR sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères continue à s'appliquer.

Au titre de l'Aménagement des dispositions relatives aux pensions de retraite et aux rentes viagères en matière d'impôts sur les traitements et salaires, les personnes retraitées bénéficient désormais d'une exonération de l'impôt pour des droits dont le montant est inférieur ou égal à 300 000 francs par mois.

Au titre des mesures de renforcement des moyens de l'Etat, l'Annexe fiscale pour l'année 2017 a étendu la déductibilité de la base de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, aux dons et libéralités consentis à l'Etat ou aux organismes publics œuvrant dans le domaine de la lutte contre l'insalubrité urbaine et de l'assainissement par les entreprises publiques ou privées.

En plus des principales mesures, l'annexe fiscale 2017 prévoit l'aménagement de certaines taxes, notamment la taxe de développement touristique. A ce niveau, seuls les contribuables relevant de l'impôt synthétique sont exclus du champ d'application de cette taxe.

Concernant la taxe cinématographique, elle est tout simplement supprimée pour encourager l'initiative de l'industrie cinématographique nationale par un soutien aux exploitants de salles. Tout comme la communale d'équipement.

Selon l'annexe fiscale, cette taxe constitue un surcroit de charge fiscale pour les entreprises qui acquittent déjà sur lesdits équipements (constructions), l'impôt foncier et la contribution des patentes dont une partie des produits est rétrocédée aux collectivités territoriales.

Par ailleurs, on note l'assujettissement des jeux de machines à sous, des jeux de hasard et des opérations de la loterie au prélèvement additionnel applicable aux jeux de casino en lieu et place de la taxation à la TVA ; le rétablissement de la taxe sur la publicité à support mobile sur les véhicules de transport privé et de la précision selon laquelle la taxe sur la publicité concerne également les panneaux publicitaires mobiles fluorescents ou non ; et l'harmonisation de la date de dépôt des états des salaires et des honoraires avec celles des états financiers qui sont à produire à l'Administration fiscale (au plus tard le 30 mai ou le 30 juin de chaque année).

Précisons que l'annexe fiscale 2017 a été adoptée en Conseil des Ministres, le mercredi 28 septembre 2016, et validée par les députés en décembre 2016.