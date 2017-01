Ghana: Elu nouveau président - Nana Akufo-Addo investi en présence de plusieurs chefs d'etat

Il en a profité pour rendre hommage au président sortant, John Dramani Mahamat, non seulement pour son attitude de fair-play, son leadership mais aussi pour toutes ses actions à la tête du Ghana et lors de son passage à la présidence de la CEDEAO.

En sa qualité d'Invité d'honneur de cette cérémonie d'investiture, le Président Alassane Ouattara a d'abord mis en exergue l'excellence des relations de coopération entre le Ghana et la Côte d'Ivoire ainsi que les liens historiques d'amitié et de fraternité entre les deux peuples.

La présidente en exercice de la CEDEAO a également salué le peuple ghanéen pour ce modèle de démocratie et de transmission du pouvoir qu'il pré- sente au monde ; tout en souhaitant que cela fasse école en Afrique de l'Ouest et sur le continent.

Après avoir souligné qu'il travaillera au cours de son mandat, à la prospérité et au développement de son pays, Nana Akufo-Addo a rendu un vibrant hommage à son prédécesseur, John Dramani Mahamat et salué la présence distinguée du Président Alassane Ouattara.

Une vision basée, selon lui, sur l'union et la concorde entre les fils et filles du Ghana, mais également entre tous les enfants du continent africain.

La cérémonie a été marquée par quelques temps forts, notamment la prestation de serment du président et du vice-président élus ; le discours d'investiture de Nana Akufo-Addo ; l'intervention de la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, en sa qualité de présidente en exercice de la CEDEAO, et l'allocution de l'invité d'honneur, Alassane Ouattara.

Copyright © 2017 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.