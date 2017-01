Algérie: Chlef - Une bonne production mellifère confrontée à un problème de commercialisation

La wilaya de Chlef a accordé son agrément pour la promotion de l'association apicole au statut de coopérative englobant cinq ateliers (production des ruches, production de la cire d'abeille, formation des nouveaux apiculteurs, contrôle de la qualité du miel et celui des moyens et services commerciaux".

Il a estimé que cette option est dictée par l'importance de l'apiculture, devenue une "filière créatrice de richesse, tout en constituant une alternative stratégique pour le pétrole, d'autant plus que les pouvoirs publics encouragent l'investissement local et la vocation agricole de la région".

Pour sa part, le président de l'association des apiculteurs de la wilaya de Chlef, Abdelaziz Ait Hamouda, a estimé que l'organisation, une fois par an, de ce type d'événements promotionnels "ne suffit pas pour assurer la commercialisation de la production mellifère considérable, assurée par plus de 1.600 apiculteurs activant à l'échelle locale".

"L'organisation de ce type de salons participe, également, à la promotion de la production mellifère et au développement de cette filière d'importance, au double plan local et national", a-t-il encore soutenu.

