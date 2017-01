Algérie: Transport urbain et interwilaya de voyageurs - Maintien de la tarification actuelle

Alger — Les responsables des syndicats du transport de voyageurs et les représentants du ministère des Transports et des Travaux publics, ont conclu dimanche à Alger un accord portant sur le maintien des tarifs du transport terrestre de voyageurs, a indiqué un communiqué commun publié à l'issue d'une réunion ayant regroupé les deux parties au siège du ministère.

Après "un débat responsable et constructif entre les deux parties", une série de décisions ont été prises dont "le maintien des tarifs pour tous les types de transport terrestre de voyageurs", a précisé le communiqué.

La réunion s'est déroulée entre les représentants du ministère des Transports et des Travaux publics, les responsables des syndicats des chauffeurs de taxi et les opérateurs du transport public, urbain et interwilaya des voyageurs, pour débattre des préoccupations relatives à la situation professionnelle des transporteurs, selon la même source.

Lors de cette rencontre, il a été question de "soulever un ensemble de préoccupations par les représentants des transporteurs dont l'impact de l'augmentation du prix du carburant sur les opérateurs du transport public terrestre, urbain et interwilaya de voyageurs qui revendiquent une augmentation de la tarification applicable", a précisé le communiqué.

Outre la décision portant sur le maintien de la tarification actuelle, le ministère des Transports et des Travaux publics "s'est engagé" à prendre une série de mesures ayant trait notamment au "maintien du gel de l'octroi des lignes privées du transport terrestre collectif de voyageurs, urbain et interwilaya".

Le ministère s'est engagé également à geler l'octroi du carnet de places pour l'exploitation de l'activité du transport de voyageurs par taxi, en attendant les résultats de l'étude exhaustive qu'effectuera les services du ministère au niveau de chaque wilaya, ainsi qu'à émettre une instruction qui permet l'octroi d'autorisations spécifiques aux opérateurs de transport public par bus pour le transport des citoyens désireux d'organiser des excursions.

Un groupe de travail sera mis en place chargé de la révision des mesures liées à l'âge des bus en cas de changement par l'opérateur du bus exploité.

Le ministère prendra les mesures nécessaires afin de permettre la publicité sur les taxis et accompagner les opérateurs du transport terrestre et urbain de voyageurs par bus et taxi auprès des ministères des Finances et du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale en vue de la prise en charge de leurs préoccupations relatives à la possibilité de réduire les impôts forfaitaires et de garantir la couverture sociale de leur personnel.

Le ministère a aussi exprimé sa disposition lors de la réunion à accompagner les opérateurs du transport par taxi auprès du ministère de l'Energie pour les aider à équiper leurs véhicules de kit GPL.

Les parties réunies ont, en outre, convenu à ce que le ministère accompagne les opérateurs de transport par taxi auprès des ministère de l'Industrie et des Mines et du Commerce pour examiner la possibilité de bénéficier de mesures incitatives pour l'acquisition de véhicules neufs fabriqués localement.

Par ailleurs, les deux parties se sont mises d'accord sur la poursuite des réunions périodiques dans le cadre du dialogue et de la concertation continus pour améliorer les conditions du transport public de voyageurs, a conclu le communiqué.