Algérie: Le ministre hongrois des Affaires étrangères en visite officielle mardi en Algérie

Alger — Le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, Peter Szijjarto, effectuera mardi une visite officielle en Algérie à l'invitation du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, indique lundi le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le MAE hongrois sera accompagné de M. Szilvester Bus, secrétaire d'Etat adjoint, qui a séjourné récemment en Algérie dans le cadre de la préparation de cette visite.

Il est attendu que M. Lamamra procède avec son homologue hongrois à l'"évaluation des relations bilatérales à la lumière de la dynamique qui les caractérise ces dernières années", note le communiqué.

"Cette dynamique a permis la tenue de la première session de la Commission mixte bilatérale en septembre 2015 à Budapest et le lancement des négociations sur plusieurs projets d'accords dans les différents domaines ainsi que la finalisation d'autres instruments juridiques dans les domaines de la formation professionnelle, de l'agriculture, de la culture, des archives, des TIC et des sports", explique la même source.

"La Hongrie accorde une importance particulière à la consolidation de ses relations avec notre pays, eu égard au rôle qu'il joue en matière de règlement des conflits par les moyens pacifiques et de promotion des valeurs de paix et de non intervention étrangère dans les affaires intérieures des autres pays", souligne le MAE.

Dans ce cadre, il est attendu que le deux ministres évoquent "les questions internationales d'intérêt commun".

En plus de ses entretiens avec M. Lamamra, le ministre hongrois sera reçu en audience par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal. Des rencontres auront également lieu avec le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, ainsi que celui de l'Industrie et des Mines, ajoute la même source.