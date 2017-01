Angola: Appel à l'engagement des agents culturels

Cabinda — La transformation de Mbanza Kongo en patrimoine culturel de l'humanité exigera des agents culturels un plus grand engagement pour que plus de preuves archéologiques soient réunies, comme recommande l'UNESCO, a déclaré dimanche, la ministre de la Culture, Carolina Cerqueira.

Dans un discours prononcé à la cérémonie officielle de la Journée de Culture nationale, la gouvernante a souligné la nécessité d'inclure dans le projet des spécialistes en la matière, ce qui exigera aussi un grand investissement financier.

"Nous devons également essayer de renforcer les associations culturelles, qui sont des importants partenaires exécutifs dans la diffusion culturelle et pour être des témoins aux plus nouvelles générations", a souligné la ministre.

Selon Carolina Cerqueira, la diplomatie culturelle est l'un des secteurs qui doit être utilisé pour obtenir une plus grande diffusion internationale de ce qui est fait sur le plan culturel, et obtenir des financements auprès des institutions d'autres pays et des organisations internationales, pour la formation artistique, pour équiper les centres culturels, pour la diffusion culturelle et pour un grand rapprochement avec les autres peuples et un grand échange d'habitudes, des coutumes et mœurs.

La récente élection de l'Angola au Comité exécutif du Patrimoine mondial et à la Confédération des Associations d'Artisans de l'Afrique Centrale témoigne le dynamisme de la diplomatie culturelle au niveau régional et international.

Le Centre historique de Mbanza Kongo concourt à l'inscription sur la liste du Patrimoine Mondial, dont le dossier de candidature a déjà été déposé à l'UNESCO, à Paris.

Le projet a été lancé en 2007 dans la ville de Mbanza Kongo, chef-lieu de la province de Zaïre, lors de la réalisation de la seconde table ronde internationale sur "Mbanza Kongo, ville à Déterrer pour Préserver", organisée par le Ministère de la Culture.