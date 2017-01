Cote d'Ivoire: CAN 2017 - Tout pour conserver le titre ! Présentation

Nation la plus capée en termes de participations à la compétition parmi les 15 autres engagées, la Côte d'Ivoire s'avance en championne en titre de cette 31è édition. Un statut qu'il faudra assumer au Gabon, mais les Eléphants ont l'effectif et le potentiel pour.

Nom : Fédération Ivoirienne de Football

Confédération : CAF

Surnom : Les Eléphants

Président : Augustin Sidy DIALLO

Sélectionneur : Michel Dussuyer

Participation à la CAN : 1965, 1968, 1970, 1974, 1980, 1984, 1986,1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1996, 1998, 2000, 2002, 2006, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015

Calendrier du premier tour

1ere journée 16/01 Oyem Côte d'Ivoire-Togo 16h00

2è journée 20/01 Oyem Côte d'Ivoire- RD Congo 16 h 00

3è journée 24/01 Oyem Maroc - Côte d'Ivoire 19h 00

La route pour la CAN

Comme en 2015, la Côte d'Ivoire n'a pas eu un long fleuve tranquille avant de se qualifier pour la phase finale. Dans un groupe réduit à 3 à en raison du statut de pays organisateur du Gabon, les Eléphants n'ont décroché leur qualification que lors de la dernière journée face à la Sierra léone, bousculer auparavant par le Soudan notamment.

Historique

Finaliste en 2012 lors de la phase finale organisée par le Gabon et la Guinée Equatoriale, la Côte d'Ivoire s'est arrêtée en quart de finale de la dernière CAN, abritée par l'Afrique du Sud. Didier Drogba et ses coéquipiers ont été éliminés par le Nigeria (1-2).

La star:

Après les retraites de Kolo et Yaya Touré et Copa Barry et en l'absence de Gervinho, c'est à lui d'endosser le rôle de leader dans l'équipe. Salomon Kalou (32 ans) sera à sa 6è Coupe d'Afrique des nations. Le joueur du Hertha Berlin en Allemagne devra se montrer décisif pour tirer l'équipe vers le haut.

Le joueur à suivre:

Ce n'est pas pour rien que les grosses écuries se l'arrachent en Europe. Franck Kessie a désormais franchi un pallier. Sociétaire de l'Atalanta Bergame, le milieu de terrain s'est montré décisif à plusieurs reprises cette saison en Italie. Installé dans l'entrejeu des Eléphants, le joueur a la confiance de son sélectionneur

L'effectif

Gardiens : Sylvain Gbohouo (TP Mazembe, RDC), Sayouba Mandé (Stabaek, NOR), Ali Badra Sangaré (AS Tanda)

Défenseurs : Éric Bailly (Manchester United, ANG), Serge Aurier (Paris-SG, FRA), Simon Deli (Slavia Prague, RTC), Wilfried Kanon (ADO La Haye, HOL), Lamine Koné (Sunderland, ANG), Adama Traoré (FC Bâle, SUI), Mamadou Bagayoko (Saint-Trond, BEL)

Milieux : Geoffrey Serey Dié (FC Bâle, SUI), Victorien Angban (Grenade, ESP), Cheick Doukouré (Metz, FRA), Franck Kessié (Atalanta Bergame, ITA), Yao Serge N'Guessan (Nancy, FRA), Jean Michaël Séri (Nice, FRA)

Attaquants : Wilfried Bony (Stoke City, ANG), Max-Alain Gradel (Bournemouth, ANG), Jonathan Kodjia (Aston Villa, ANG), Giovanni Sio (Rennes, FRA), Salomon Kalou (Hertha Berlin, ALL), Nicolas Pepe (Angers, FRA), Wilfried Zaha (Crystal Palace, ANG).

Equipe-type

Gardien: Sylvain Gbohouo

Défenseurs: Serge Aurier, Eric Bailly, Wilfried Kanon, Adama Traoré

Milieux: Jean-michael Seri, Serey Die, Franck Kessie

Attaquants: Salomon Kalou, Max-Alain Gradel, Jonathan Kodjia