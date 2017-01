Cote d'Ivoire: Didier Drogba - Pourquoi a-t-il refusé de revenir à Marseille ?

Une seule saison à l'Olympique de Marseille (2003-2004) et Didier Drogba s'en est allé. Parti à Chelsea où il a passé huit ans, l'attaquant ivoirien a toujours été annoncé de retour à l'OM, surtout après son départ du club londonien. Mais cela n'a jamais été fait. Au micro de nos confrères de Canal+ et dans l'émission Canal Football Club, le désormais ex-joueur de l'Impact Montréal revient sur le sujet et donne, sans langue de bois, les raisons pour lesquelles son retour à Marseille n'a jamais été fait.

« Ça ne dépendait pas que de moi », a-t-il assuré avant de laisser entendre qu'il ne pouvait pas revenir à Marseille avec le risque de gagner moins que ce qu'il gagnait à Chelsea. « Vous faites partir un joueur, il grandit, financièrement il gagne bien sa vie, et vous voulez qu'il revienne et divise son salaire par deux ? », se demande-t-il. Et d'asséner : « Qui travaille pour gagner moins ? ».

Même si son refus de revenir à l'OM malgré son amour pour ce club n'a pas été fait, Drogba dit avoir fait ce qu'il faut pour que ça se fasse. « J'estime avoir fait ce qu'il fallait pour que ça puisse se faire », a-t-il lâché, sans mentionner jusqu'à quel niveau il s'est impliqué pour revenir chez les Phocéens.

En dépit de ses 39 ans, Didier Drogba espère toujours revenir un jour dans le club qui l'a révélé au monde entier. « J'espère pouvoir un jour tenir ma promesse », confie-t-il en ajoutant que ça peut se faire.