Congo-Brazzaville: Football - Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France (32e de finale de la Coupe)

Coupe de France, 32e de finale

Vendredi soir, Laval a débuté son année 2017 par une élimination face à Avranches, pensionnaire de National. Les Tangos chutent sur le score de 1-3, sans Yven Moyo et ni Davel Mayela, non retenus. Chris Malonga est entré à la 57e alors que le score était d'un but partout.

Sans Yhoan Andzouana, non retenu, Monaco obtient son billet sans forcer face à Ajaccio (2-1).

Dalnath Miatoudila est resté sur le banc lors de l'élimination de Viry-Châtillon au Poiré-sur-Vie (1-3). Arrivé deux jours auparavant au sein du club vendéen, Jovick Tsika Kabala n'a pas pris part au match.

Fernand Mayembo n'est pas entré en jeu lors de la victoire de Niort à Blagnac (1-0).

Bergerac peine mais se qualifie face au FC Rodéo-Toulouse (2-2 puis 3-2 aux tirs au but). Titulaire, Damien Mayenga égalise pour les Périgourdins à la 33e.

Pressenti comme titulaire, Blanstel Koussalouka est finalement resté sur le banc lors de la qualification du CA Bastia sur le terrain de Hauts-Lyonnais (4-3 aux tirs au but).

Brunallergene Etou, titulaire et averti à la 76e, ne peut empêcher le revers de Drancy à Quevilly (2-3).

Hermann Mogomba, dans les rangs blésois, et Jules Iloki, dans le camp nantais, étaient titulaires au coup d'envoi de la qualification des Canaris chez le Blois Foot 41 sur le score de 2-1. Iloki a été remplacé à la 61e, alors que le score était d'un but partout.

Sans Briphil Nkouma, non retenu, Grenoble est éliminé à domicile par Fréjus-Saint-Raphaël (1-2).

Christ-Emmanuel Maouassa était titulaire lors de la qualification facile de Nancy à Besançon (3-0). Yann Mabella n'était pas dans le groupe, tandis que Tobias Badila est à l'infirmerie.

Arnold Bouka-Moutou était titulaire lors du succès de Dijon à Louhans-Cuiseaux (2-0). Dylan Bahamboula est resté sur le banc.

Son jumeau, Dolan, était lui titulaire lors de l'élimination de Sainte-Geneviève-des-Bois par Caen (0-3). Remplaçant, Phytocles Bazolo est entré à la 61e, alors que Durel Avounou et Exaucé Ngassaki n'étaient pas dans le groupe.

Annoncé titulaire au Parc des Princes, Thievy Bifouma a finalement refusé de faire le déplacement avec le SC Bastia (corrigé 0-7 par le PSG). Une défection qui devrait accélérer le départ de l'ancien Rémois, annoncé à Osmanlispor depuis quelques jours.

Brice Samba junior n'a pas bénéficié de l'alternance entre gardiens et est resté sur le banc lors de la qualification de l'OM à Toulouse (2-1 après prolongations).

Sans Randi Goteni, non retenu, Troyes est éliminé à Auxerre (2-4). Hardy Binguila et Charlevy Mabiala n'étaient pas non plus sur la feuille de match.

Deuxième titularisation de la saison pour Fodé Doré, après la Coupe de la Ligue, lors de la qualification poussive d'Angers à Granville. Aligné au milieu, Fodé Doré a livré un match inégal. A court de compétition, il a parfois manqué de coffre et de lucidité. Une tentative avortée au quart d'heure de jeu puis une passe décisive pour Nwakaeme à la 60e et finalement remplacé à la 66e.

Sans Alan Dzabana, non convoqué, Lyon corrige Montpellier (5-0). Dans les rangs héraultais, Morgan Poaty n'était pas dans le groupe, contrairement au jeune Bryan Passi (19 ans), dont c'était la première apparition dans le groupe pro.