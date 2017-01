Cote d'Ivoire: Fonction publique - Les syndicats maintiennent la grève

Il faut rappeler que mardi dernier, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Pascal Kouakou Abinan, avait invité les agents à sursoir à ce mouvement et attendre les résolutions qui seront arrêtées au cours du Forum social annoncé pour les 23, 24 et 25 février, à Grand-Bassam.

Ils réclament le paiement effectif et intégral du stock des arriérés dus aux effets financiers des mesures de revalorisation depuis 2009, l'intégration des agents du secteur public à la fonction publique sans concours, etc.

La grève de la Plate-forme des organisations professionnelles du secteur public de la Côte d'Ivoire, annoncée pour le 9 janvier, est maintenue. Elle démarre effectivement ce matin et ce, jusqu'au 13 dudit mois. Au nombre des revendications de l'organisation se trouvent l'harmonisation de la pension de retraite et le paiement de leurs arriérés.

