Afrique: Mehdi Benatia, la tour de contrôle du Maroc

Le capitaine du Maroc est une valeur sûre en défense. Il a beau être remplaçant à la Juventus de Turin, Mehdi Benatia n'en reste pas moins un des piliers de la sélection nationale du Maroc.

A 29 ans, le défenseur en est d'ailleurs le capitaine depuis quelques années, après avoir fait ses classes dans les catégories inférieures. International cadet avec la France alors que l'Algérie le pistait du fait de la nationalité de sa mère, Mehdi Benatia rejoint finalement les U17 du Maroc, puis les U 20 avant de débuter chez les seniors en 2008. En club, le natif de la banlieue parisienne a fait ses classes à l'INF Clairefontaine avant d'achever sa formation à Marseille.Il mettra plusieurs années en Ligue 2 avec Tours, Lorient et Clermont. En 2010, la chance lui sourit enfin : il est recruté par Udinese, en Série A italienne, puis ce sera l'AS Rome, le Bayern Munich et la Juventus Turin où ses tacles et ses chevauchées offensives ont fait sa réputation.

Le Maroc a beau se retrouver dans un groupe difficile, son capitaine reste toutefois optimiste, lui qui a déclaré sur son compte twitter : « Nous pouvons le faire ». Tout en étant prudent sur le site Fifa.com : « Il ne faut pas brûler les étapes. Nous en sommes à la reconstruction de l'équipe, avec l'intégration de nouveaux joueurs. Nous nous rendrons au Gabon pour représenter au mieux le Maroc et aller le plus loin possible. Toutes les équipes veulent le titre et nous serions très fiers de le conquérir. Sans cet état d'esprit, il vaut mieux rester à la maison ». Avec deux CAN à son actif, Benatia sait qu'il n'aura pas droit à l'erreur.