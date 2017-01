Afrique: CAN 2017 - Le Maroc en quête de renouveau

Après de mauvais résultats et une CAN 2015 manquée, les Lions de l'Atlas vont au Gabon pour se relancer.

2017 serait-elle l'année du renouveau pour le Maroc sur la scène africaine ? L'opinion nationale semble y croire, après de nombreuses années de disette. Le pays revient à la CAN après avoir été disqualifié en 2015, pour avoir refusé d'accueillir la compétition sur son territoire au dernier moment, en raison du virus Ebola. L'équipe reste également sur des éliminations en phase de poules en 2006, 2008, 2012 et 2013. En clair, depuis cette finale perdue en 2004, le Maroc est au poids mort.

Mais, les Lions de l'Atlas ont retrouvé de l'espoir il y a près d'un an avec l'arrivée d'Hervé Renard et son expérience de la compétition. L'équipe s'est qualifiée haut la main en terminant avec cinq victoires et un match nul lors des éliminatoires. Après avoir traîné des problèmes défensifs pendant longtemps, ce secteur semble avoir retrouvé de la sérénité depuis Hervé Renard. En onze rencontres, les Lions n'ont encaissé que deux buts. Le groupe s'appuie aussi sur des valeurs sûres comme Mehdi Benatia ou Sofiane Boufal. Au vu de son passé compliqué, le Maroc, 57e mondial, n'est pas certain que le titre soit vraiment l'objectif principal.

Il s'agira plus pour le Maroc de se relancer et surtout de se reconstruire en engrangeant une confiance qui fait défaut. Et ce ne sera certainement pas facile dans une poule où on retrouve le champion en titre, la Côte d'Ivoire, le Togo entraîné par un autre sorcier blanc, Claude Le Roy, et une RDC qui se pose en valeur montante en Afrique. Un bon résultat à la CAN constituerait une bonne thérapie pour les Lions de l'Atlas, avant d'envisager une qualification pour la Coupe du monde 2018, 20 ans après 1998. Le Maroc poursuit sa préparation aux Emirats arabes unis. Après l'annulation du premier match amical contre l'Iran, l'équipe affronte ce jour la Finlande, pour les derniers réglages.

En raccourci

1972 : Premier tour 1976 : vainqueur 1978 : Premier tour 1980 : Troisième 1986 : Quatrième 1988 : Quatrième 1992 : Premier tour 1998 : quart de finale 2000 : Premier tour 2002 : Premier tour 2004 : Finaliste 2006 : Premier tour 2008 : Premier tour 2012 : Premier tour 2013 : Premier tour