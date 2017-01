Sénégal: Arrestation de Bamba FALL et Cie - Moustapha DIAKHATE lave Macky

Ne s'arrêtant pas à cette observation, Moustapha DIAKHATE conseille aux partisans du maire de Dakar d'aller plutôt chercher un bon avocat. «Autrement dit au lieu d'accuser le président Macky SALL, ceux qui se disent partisans de Khalifa SALL et qui de mon point de vue se comportent de cette façon ne lui rendent pas service et doivent aller chercher de bon avocat», martèle-t-il.

«Ceux qui voient la main du pouvoir dans cette affaire, en pensant que c'est pour affaiblir Khalifa SALL, en fait, c'est eux qui accusent Khalifa SALL. Soit d'être le commanditaire de ce qui s'est passé ou d'en être l'auteur. Le Parti socialiste a déposé sa plainte au niveau des autorités judicaires, qui ont enclenché des enquêtes et on a identifié des auteurs et des probables commanditaires et la justice tranchera», soutient le responsable apériste.

Copyright © 2017 Wal Fadjri. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.