Sénégal: Plan Sénégal Emergent - Deux ans de mise en œuvre, un bilan d'étape très positif

La deuxième année de mise en œuvre du Plan Sénégal émergent (Pse) vient de se terminer avec un lot de réalisations qui dépasse de très loin les estimations prévues par ce plan déclinant la vision futuriste de son Excellence, le président Macky Sall pour les horizons 2035 qui verront l'économie sénégalaise installée définitivement et de manière irréversible sur les rampes de l'émergence au sens strict du terme.

Les espoirs sont permis car l'année 2016, qui s'inscrit dans un contexte marqué par une conjoncture à l'échelle mondiale, que nous venons de boucler a vu une parfaite maîtrise de nos agrégats macroéconomiques, le maintien du taux d'inflation à un niveau encore faible de moins d'un pour cent et notre taux de croissance, l'un des meilleurs en Afrique, avoisine les 6,6%.

Dans le lot des réalisations pour l'année 2016, nous pouvons noter entre autres :

- l'autoroute Diamniadio-Aibd-Sindia qui est un prolongement de l'autoroute à péage qui va desservir Thiès et se poursuivre avec le projet Ila Touba ;

- l'Echangeur de l'émergence, infrastructure de dernière génération qui a révolutionné le pont Sénégal 92 qui croulait sous le poids de 24 années d'existence ;

- la 3ème section de la Voie de Dégagement Nord qui sera une alternative crédible à l'autoroute pour devant relier le centre- ville à la banlieue jusqu'à Malika;

- la route des Grandes Niayes, Rufisque-Bayakh-Notto-Diogo-Lompoul, axe très important pour le transport des produits horticoles ;

- le projet de Train express régional (Ter), lancé tout récemment par le chef de l'Etat, précisément le 14 décembre qui sera le plus grand projet de l'histoire du Sénégal indépendant.

En effet, il va employer près de 10.000 personnes et 15 trains d'une capacité de transport de 115.000 passagers par jour, desserviront la ligne, en raison d'un départ toutes les 15 minutes.

Le Ter qui va utiliser les technologies les plus avancées sera mis en service en janvier 2019 et va bouleverser le système de transport public de masse de notre pays en misant le confort, la sécurité et la ponctualité ;

- Le secteur de l'énergie a fait des bonds notables avec un temps moyen de coupure qui est passé de 912 heures en 2011à 72 heures à 2016.

La diversification des sources d'énergie est devenue une réalité quasi incontournable avec ma mise en place des centrales solaires de Bokhol et de Malicounda et de six autres projets d'énergie solaire ou éolienne qui verront le jour dans le courant de l'année 2018.

Ce développement du mix énergétique va rendre notre économie moins dépendante du cours du baril du pétrole et plus à même de faire face à la compétition.

Les effets induits seront surement la baisse du coup du prix de l'électricité, qui comme l'a annoncé le Président de la République vont baisser de 10% à partir du premier bimestre de l'année 2017 ;

Ces efforts seront couronnés par les découvertes récentes en pétrole et en gaz qui vont définitivement permettre à notre pays d'assurer son indépendance énergétique.

- Sur le plan de l'agriculture, notre pays, malgré un déficit pluviométrique constaté dernières années, a nettement amélioré ses résultats du fait des semences sélectionnées et d'une forte mécanisation qui ont impacté positivement sur les rendements agricoles qui ont connu un accroissement fulgurant ;

- La pêche et l'élevage, pans importants dans notre économie n'ont pas été en reste et ont connu des réalisations plus qu'appréciables allant dans le sens de la modernisation des équipements et des infrastructures.

- Avec le Pudc, l'hydraulique a aussi son lot de réalisations qui ont permis à 630.000 personnes d'avoir accès à l'eau potable.

- L'école et les universités ont atteint un niveau d'investissement jamais égalé car le Président est conscient de la nécessité d'investir sur l'éducation et la formation qui nous permettent de disposer de ressources humaines de qualité capables de porter l'avenir de notre pays.

- La santé et l'action sociale, autres priorités du Président de la République ont été aussi bien servis avec notamment la Cmu qui garantit l'accès gratuit aux soins de santé des enfants de 0 à 5 ans, les bourses familiales qui ont contribué à assurer plus de qualité à la vie des ménages défavorisés, mais aussi et surtout la construction d'infrastructures sanitaires et le relèvement des plateaux techniques des hôpitaux.

Voilà, sans pouvoir être exhaustif, tellement le bilan est reluisant, des aspects de bilan du président Macky Sall pour l'année qui vient de s'achever.

Les perspectives pour 2017 et 2018 sont encore plus prometteurs avec très prochainement la réalisation d'importants projets routiers dans les différentes parties du pays. Je citerai en exemple la réhabilitation des Routes nationales n°1 : Tambacounda- Bakel; n°2, Ndioum-Ourossogui-Kanel-Bakel; et n°7, Dialocoto-Mako.

Le Pudc va se poursuivre et s'étendre avec un budget additionnel de 60 milliards qui va permettre de démarrer dès le premier trimestre de 2017 des travaux de construction et réhabilitation de 251 forages.

Aussi un lot de 1.000 moulins et 1.000 décortiqueuses sera disponible pour être distribué immédiatement afin d'alléger les durs travaux des femmes dans le monde rural.

En effet, la préoccupation majeure du président Macky Sall est comme il l'a annoncé dans son message à la Nation du 31 décembre 2016 est de « réparer les grandes injustices qui pénalisent des millions de sénégalaises et de sénégalais. »

Cela participe d'un développement solidaire et inclusif qui à terme devra déboucher selon toujours les termes du Président sur « un Sénégal de tous, et un Sénégal pour tous ».

Qui a fait mieux en moins de 5 ans de règne ?

Sans verser dans l'autosatisfaction béate, nous osons affirmer sans risque d'être contredit par quiconque que le bilan du président Macky Sall, pour ces premières années de règne est plus que positif, nonobstant le contexte difficile dans lequel il avait trouvé le Sénégal et l'environnement économique mondial pas très favorable.

Il a su hisser le Sénégal au rang des pays les plus influents et les plus respectés du monde, d'où notre élection au Conseil de sécurité de l'Onu.

Tout cela n'est que vains mots mais des actes concrets posés à la face du Sénégal et du monde.

Silence, nous continuons à travailler !