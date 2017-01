Sénégal: Me El Hadji DIOUF - «Si Macky SALL attaque la Gambie, je l'attaquerais en justice pour haute trahison»

Me El Hadji DIOUF s'est prononcé de nouveau sur l'affaire de la Gambie ce dimanche 8 janvier lors de de l'émission «Sortie» sur Walf Fm et Walf Tv. Une occasion pour l'avocat qui est dans toutes les sauces, de redire tout le mal qu'il pense d'une intervention militaire en Gambie.

«Qui va accepter de diriger une guerre, souvenez-vous de la guerre mondiale nos ancêtres tirailleurs ont été placés au premier rang, on a eu beaucoup de morts et les rescapés ont été tués ici au camp Thiaroye, parce qu'ils demandaient leur indemnité. Et c'est cette France qui vient aujourd'hui pour nous ordonner d'attaquer la Gambie. Je tiens à dire au Président Macky SALL, que s'il attaque la Gambie je l'attaquerai en justice pour haute trahison» tonne la robe noire.

Ne s'arrêtant pas à ce rappel historique et aux menaces, Me El Hadji DIOUF ajoute que «Si quelqu'un envoi des soldats mourir en Gambie, je porterai plainte contre Macky SALL. La CEDEAO n'a pas pour autorité d'élire un Président. On ne doit pas accepter d'être instrumentalisé. Pourquoi tuer des frères, tuer des Gambiens pour une seule personne. On ne doit pas l'accepter. J'avertis solennellement, je n'accepterai pas que le Sénégal mon pays, soit instrumentalisé pour attaquer un pays frère, un Etat jumeau comme la Gambie ».