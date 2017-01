Sénégal: Croissance Mondiale - Révision à 3,1% de la croissance globale par le FMI

Selon la lourde tendance des indicateurs macroéconomiques publiés par les principales organisations internationales, la croissance du Produit intérieur mondial (PIM) oscille toujours entre baisse et stabilité.

En effet, la croissance globale, qui était initialement prévue à 3,4% par le Fmi, en 2016, a été révisée à 3,1%, soit un repli de 0,1 point comparé à 2015. Depuis la crise financière de 2008, chaque année qui passe éloigne un peu plus la perspective d'un retour aux tendances d'avant péril et l'effort de relancer l'activité économique par la mise en œuvre de politiques monétaires plus souples n'a pas donné les résultats escomptés.

En effet, dans les économies avancées, les taux d'investissement sont toujours plus faibles, le commerce mondial stagne et les prix des matières premières, le pétrole notamment, continuent de baisser. Ces interventions monétaires continuent de nourrir un vif débat, quant à leur efficacité, entre, d'une part, ceux qui pensaient que les taux d'intérêt faibles et les injections massives de liquidités favoriseraient l'investissement et remettraient l'économie mondiale sur les rails et, d'autre part, ceux qui s'inquiétaient de leurs effets déstabilisants, parce que jugées trop accommodantes.

Toutefois, des perspectives de croissance légèrement plus forte s'ouvrent à l'économie mondiale à court et moyen termes. Ainsi, pour 2017, l'espoir renait avec la mise en œuvre de nouvelles initiatives budgétaires plus actives, reposant sur une hausse ciblée des dépenses publiques dans un certain nombre d'économies majeures.