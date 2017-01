Gabon: Dialogue national - René Ndemezo'o dit oui

Quatre mois après les élections présidentielles au Gabon, qui ont vu la réélection, contestée d'Ali Bongo Ondimba, qui brigue désormais un second mandat, l'un des fervent soutien de son challenger opte pour une proposition qui lui est chère, a savoir: Le Dialogue National.

Aux côtés de Jean PING durant le processus électoral, René Ndemezo'o a désormais choisi de reprendre sa liberté et de mener "Démocratie Nouvelle, son Parti Politique, à cette concertation voulu par l'Homme fort du bord de mer.

On se croirait 27ans en arrière; à l'époque on parlait de la "Conférence Nationale Souveraine", une montagne qui accoucha d'une sourie, qu'en sera t-il cette fois-ci? As English says, "wait and see".