Cameroun: Grève avortée des transporteurs à Yaoundé

Les flux financiers se rapportant aux soupçons de financement du terrorisme représentent plus de la… Plus »

Qui plus est, arguait-il, la décision du MINFI n'est pas encadrée par des mesures d'accompagnement et aucune étude d'impact économique de ladite décision ministérielle n'a été préalablement menée.

D'après des études dudit Collectif, les tarifs en cause avaient subi une augmentation relative de l'ordre de 32.000 FCFA, selon les catégories et les périodes de souscription, à quoi il faut ajouter l'instauration du paiement des primes d’assurance d'un minimum de six mois au lieu de deux à trois mois pratiqués jusque-là.

Exigeant en outre la signature des arrêtés d'application organisant et règlementant letransport péri-urbain et rural, ils demandaient aussi la démission du directeur des assurances au ministère des Finances(MINFI).

De même, le dispositif habituel des forces de maintien de l'ordre dans les grands carrefours et autres lieux sensibles, à l'approche de tels mouvements d'humeur, n'était pas visible ici et là.

Le mot d'ordre de grève générale pacifique et illimitée, dont l'entrée en vigueur était prévue lundi à travers le Cameroun à l'appel de Dynamique syndicale, qui regroupe 15 organisations professionnelles et une confédération,était imperceptible dans la capitale du pays, Yaoundé, a constaté APA sur place.

