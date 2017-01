Sénégal: Electricité/Baisse de 10% annoncée - La mesure effective en mars prochain

Pour l'heure, les discussions se poursuivent pour l'installation dudit comité national et dans les semaines à venir, il sera mis en place des commissions départementales, des commissions régionales et une commission nationale aux fins de bien gérer les éventuels conflits entre coopérants. Ces commissions provisoires auront la charge de veiller au vol de l'électricité, à l'accès à l'électricité, et à l'amélioration (qualité de service, relation clientèle).

Et de rappeler en soutenant qu'«Un pays ne peut pas se développer en ramant à compte courant de ses valeurs. Tout le monde est convaincu que le Sénégal est un pays de dialogue. Nous sommes un pays de convivialité, d'échange, de respect et de cohabitations mutuelles entre toutes les communautés. C'est cela qui fait la marque de fabrique de notre pays. C'est cela qui garantie la cohésion sociale de notre pays depuis toujours», a-t-il appuyé.

«Cette baisse sera effective et les modalités sont en train d'être définies avec Senelec. Nous allons proposer une nouvelle grille tarifaire qui intègre ces 10% de baisse. Les consommations de janvier et février quand vous les paierez, vous sentirez la baisse de 10%», rassure-t-il.

