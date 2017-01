Sénégal: Suspension de l'agrément de yavuz selim - Y'en a marre invite l'état à revoir sa copie

«On est là, pour s'offusquer de la décision de l'État du Sénégal de transférer la gestion du Groupe Yavuz Selim qui appartient à des privés au profit d'une fondation créée par l'État turc. On a des élèves qui se sont familiarisés avec cette administration qui, non seulement, a fait de leur établissement une école d'excellence mais aussi les a bien formés pour avoir de bonnes notes. Nous sommes là pour dire au président de la République de revoir sa position. Parce que les personnes qui sont à la tête de la direction de cette école ne sont pas des terroristes. Ce sont des gens qui ont cru à notre pays dès les premières heures. Et tout le monde voit aujourd'hui le résultat de leurs efforts dans le secteur de notre éducation. Car, leurs écoles sont parmi les meilleures au Sénégal».

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.