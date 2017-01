Ile Maurice: Rumeur sur la santé de SAJ - L'internaute Yogesh Ramsahye interrogé par le CCID

Il a avoué avoir publié des informations erronées. Yogesh Kumar Ramsahye, un habitant de St-Julien, a été convoqué dans les locaux du Central Criminal Investigation Department (CCID) pour être interrogé, ce lundi 9 janvier. Cela, après avoir répandu une fausse nouvelle sur l'état de santé du Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, sur les réseaux sociaux, dimanche 8 janvier.

Selon une source policière, il a été autorisé à rentrer chez lui. Il devra toutefois revenir demain, mardi 10 janvier, pour compléter sa déposition. Pour l'heure, aucune indication sur les charges qui pourraient être retenues contre lui n'a été donnée. Son ordinateur portable a également été saisi par l'IT Unit de la police.

C'est hier, dimanche 8 janvier, que Yogesh Kumar Ramsahye a affirmé que sir Anerood Jugnauth est admis à la clinique. «Nou kapav konfirmé ki SAJ finn admet dan klinik é so lasanté inn bien détérioré. Ninport kizafer kav ariv li a ninport ki ler... sélon dokter».

Le gouvernement n'a pas tardé à réagir. Le Prime Minister's Office (PMO) a vite fait une déposition au CCID. La cellule de communication du PMO a ensuite démenti la nouvelle.

Ce n'est pas la première fois que cet internaute publie des nouvelles de cette nature sur Facebook. Il a été dénoncé par d'autres internautes à plusieurs reprises.

Amusé par cette nouvelle, le ministre de la Bonne gouvernance Roshi Bhadain a publié une photo de lui en compagnie de SAJ sur Facebook dimanche soir. Il n'a pas manqué d'y ajouter un petit mot. «It is so amusing that some people were calling to say that the Right Hon. Prime Minister had not been well and was admitted at the clinic, whilst he was seated next to me», a-t-il écrit.