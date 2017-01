Sénégal: koungheul/Pour une victoire de la majorité présidentielle aux législatives - Alioune Badara Ly sonne la mobilisation des jeunes

La grande finale de la zone I A de Koungheul, jouée dimanche sur le terrain du lycée de Koungheul, a été un moment privilégié pour le parrain du jour, Alioune Badara Ly, de poser sa stratégie politique et sensibiliser les nombreux jeunes de la commune et du département de Koungheul en vue d'une forte mobilisation autour du président Macky Sall pour les prochaines législatives de 2017 et la présidentielle de 2019.

Estimant en effet que le président Macky Sall est le premier président sénégalais né après l'indépendance et le plus jeune de tous les présidents qui se sont succédé à l'Avenue Léopold Sédar Senghor, Alioune Badara Ly trouve que la commune et le département de Koughneul doivent vivre le même sort, autrement dit, miser sur la jeunesse pour sortir cette collectivité des méandres de la précarité.

Pour ce fait, il compte s'ouvrir à un large programme de conseil et d'orientation des jeunes et la création d'un domaine agricole communautaire pour poser les jalons d'un développement durable du département de Koungheul. Et comme, pour lui, l'unité et la cohésion sociale constituent des facteurs incontournables pour tout processus de ce genre, ce membre de la convergence des cadres républicains (CCR) entend poursuivre un combat spécifique pour l'unité des responsables républicains.

Un combat qu'il jugé d'ailleurs gagné d'avance, car estimant qu'il n'y a point de divergences au sein des responsables de l'Apr, mais que ce qui se passe entre les responsables est plutôt une expression de la démocratie car chaque sensibilité travaille pour un objectif commun.