Guinée: Décès du réalisateur guinéen Cheick Fantamady Camara

Le réalisateur guinéen, auteur de plusieurs films remarqués et engagés, était l'un des cinéastes les plus prometteurs du continent africain. Il est mort ce samedi à Paris à l'âge de 57 ans.

Cheick Fantamady Camara disait : « Le cinéma que j'aime, c'est le cinéma divertissant et engagé. » Et il était parvenu à concilier les deux.

Cheick Fantamady Camara a un peu moins de 40 ans quand il se forme à l'écriture de scénario et à la réalisation, en France.

Il réalise ses premiers courts-métrages au début des années 2000, et en 2007, coup de maître avec « Il va pleuvoir sur Conakry », premier long métrage, prix RFI du public au Fespaco, le festival panafricain du cinéma de Ouagadougou.

« Il va pleuvoir sur Conakry » dénonce frontalement l'obscurantisme à travers l'histoire d'un dessinateur, un caricaturiste, que son père, un imam rigoriste, choisit pour lui succéder.

Cheick Fantamady Camara mettra quatre ans à financer son deuxième long-métrage, Morbayassa. Cette course à l'argent l'avait épuisé : c'est ce qu'il nous confiait lors du dernier Fespaco à Ouagadougou.

« Quand j'ai fait mon premier court-métrage, on m'a applaudi. J'ai fait mon deuxième court-métrage, et on me dit : "on attend ton premier long-métrage".

J'ai mon premier long-métrage, on me dit : "on attend ton deuxième long-métrage". J'ai eu l'impression qu'on allait continuer à m'attendre jusque dans la tombe ! Je ne savais pas que j'allais souffrir autant dans mon deuxième long-métrage »

Dans Morbayssa, Cheick Fantamady Camara avait à nouveau fait appel au talent de la chanteuse et actrice Fatoumata Diawara. Elle incarnait une ex-prostituée à la recherche de sa fille.

Morbayssa, le dernier cri de colère de Cheick Fantamady Camara.