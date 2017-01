Sénégal: Diourbel/Visite de l'archevèque de Bamberg - Msr Ludwig Schick invite chrétiens et musulmans à combattre le terrorisme

L'archevêque de Bamberg, en Allemagne, était l'hôte de la ville de Diourbel. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la célébration des 10 ans de partenariat entre les diocèses de Bamberg et de Thiès. Monseigneur Ludwig Schick invite les chrétiens et les musulmans a combattre l'extrémisme religieux qui a contribué a une vague d'attentats à Berlin durant les fêtes de fin d'année.

L'archevêque de Bamberg, en Allemagne, était l'hôte de la ville de Diourbel. Monseigneur Ludwig Schick a dirigé la messe de dimanche à l'église Notre Dames des Victoires avant de condamner les attentats ayant touché son pays durant les fêtes de fin d'année. Les attentats survenus à Berlin ont été très tragiques, la population a été très touchée. Selon lui, la question qui se pose chez ceux qui sont allemands de natures est: «comment les chrétiens peuvent-ils vivre avec les adeptes de l'Islam en paix ? Il faut dire que la majeure partie de ceux qui se réclament de l'Islam en Allemagne vivent en harmonie et en paix avec les chrétiens. Mais il y en a, en Allemagne, ceux qui se réclament de l'Islam qui commettent des meurtres et qui sont adeptes du terrorisme. C'est contre ces idéaux que nous devons ensemble, musulmans comme chrétiens, combattre».

Ce partenariat entre ces deux diocèses, dira-t-il, est une chance. Ce partenariat qui se développe pendant 10 ans touche tous les volets. Il s'agit des volets échange, économique et pastoral. Dans ce cadre, «je voudrais souligner les échanges qui se font entres les jeunes de Bamberg et les jeunes de Thiès. Il faut souligner que des jeunes quittent le diocèse de Thiès et viennent en mission pastorale pendant des années. C'est le cas de l'abbé Patrice Mor Faye. Tout cela me fait dire que le partenariat se porte bien et se développe bien. C'est une chance et nous en sommes fiers».

Sur la rénovation de l'Eglise de Diourbel, il déclare: «je ne pourrais pas dire de manière officielle que Bamberg va financer cette rénovation de l'église. Dans le cadre du partenariat, c'est le diocèse de Thiès qui soumet une liste officielle de projets à financer par Bamberg. Bien entendu, nous avions eu à financer des projets et il n'est pas exclu que nous puissions participer au financement d'autres. La décision appartient à l'autorité diocésaine de Thiès qui va proposer une liste. Et, comme d'habitude, nous viendrons en aide». Il faut rappeler que l'église de Diourbel fête, le 17 décembre 2017, son centenaire. Sur ce point, il soutient: «je ne serai pas au jubilé».