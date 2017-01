Maroc: Le blocage persiste pour la formation d'un nouveau gouvernement

Depuis la victoire des islamistes du PJD aux législatives, il y a trois mois, des discussions sont en cours pour la formation d'un nouveau gouvernement. Alors que la composition de la nouvelle équipe était attendue ces prochains jours, le Premier ministre Abdelilah Benkirane a mis fin aux négociations avec deux partis. Cela augure une crise politique dans le royaume.

Abdelilah Benkirane est en colère et il annonce la fin des discussions avec le Rassemblement national des indépendants (RNI) et le Mouvement populaire (MP).

Dans un communiqué hier soir, le Premier ministre marocain précise qu'Aziz Akhannouch (RNI) lui avait promis mercredi de donner sa réponse pour le gouvernement, sous 48 heures. Vendredi, il ne l'avait toujours pas fait. Même cas de figure avec Mohand Laenser du Mouvement populaire.

Au lieu de répondre directement à Benkirane, ces deux responsables se sont contentés d'un communiqué « conçu avec d'autres partis », ce qui leur a été reproché par Benkirane.

Le Rassemblement national des indépendants (RNI) et le Mouvement populaire (MP) avaient accepté de poursuivre les consultations, à condition d'être associés à deux autres formations : l'Union socialiste des forces populaires (USFP) et l'Union constitutionnelle (UC), afin de parvenir « à la formation d'une majorité gouvernementale harmonieuse et solide ».

Or Benkirane ne veut pas de ces deux partis dans sa future majorité. Après avoir passé plus de trois mois à tenter de former le gouvernement le plus large possible, il a finalement décidé de ne travailler qu'avec les quatre mêmes partis du précédent gouvernement.

Un Conseil des ministres de l'équipe sortante, présidé par le roi Mohammed VI, est prévu à Marrakech cet après-midi et devait être déterminant pour la sortie de cette crise.