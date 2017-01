Afrique: En route pour la CAN/Amical Sénégal - Lybie: test reussi mais...

Le Sénégal a réussi son premier test en direction de la Can au Gabon en remportant le match amical qui l'a opposé hier, dimanche 8 janvier, au stade Kintélé de Brazzaville, à la Libye (2-1). Sans ses joueurs cadres, notamment les « Anglais», laissés au repos, les Lions se sont adossés sur Moussa Sow (15e) et Ismaïla Sarr (63e min) pour exercer leur domination sur l'un de leurs deux adversaires de la préparation. Mais que d'impairs que le sélectionneur Aliou Cissé se doit de gommer avant l'ultime rencontre amicale qui l'oppose ce mercredi 11 janvier aux Diables rouges du Congo.

En direction de la Can Gabon 2017, le Sénégal a remporté hier, dimanche, au stade Kintélé de Brazzaville, son premier match de préparation en battant la Libye sur la marque de 2 à 1. En décidant de mettre aux repos les joueurs « anglais », Aliou Cissé a dû lancer un onze inédit en effectuant plusieurs changements.

A l'exception du capitaine Serigne Modou Kara, Lamine Gassama ou encore Diao Baldé Keita, c'est une équipe fortement remaniée qui a entamé la rencontre. Une rencontre qu'ils ont du reste bien entamé avec une bonne animation offensive menée autour du trio Pape Kouli Diop, Pape Alioune Ndiaye et Henry Saivet au milieu de terrain. Mais surtout à la percussion sur le flanc Diao Baldé Keita et surtout d'Ismaïla Sarr. Sur une de ses accélérations, ce dernier ne tarde en effet pas à trouver vite l'ouverture lorsqu'il est parvenu à adressé une passe décisive à l'entrée de la surface à Moussa Sow.

A la réception, l'attaquant des Lions va d'un plat du pied ouvrir le score (1-0 ; 15e). Les Lions auront ensuite la maitrise du jeu et bouclent tranquillement la première période. Le retour sur la pelouse donne une autre configuration à l'équipe. La sortie de Kara Mbodji, visiblement pour des pépins physiques, oblige le sélectionneur des Lions à expérimenter le pair Saliou Ciss et Zargo Touré dans l'axe de sa défense. Cheikh Ndoye (57e) et Famara Diédhiou (62e) rentrent respectivement pour densifier le jeu à la place de Pape Alioune Ndiaye et Moussa Sow. Les Lions en profitent pour aggraver la marquer à la 71e min. Cette fois c'est Ismaila Sarr qui s'y met pour prendre de vitesse toute la défense et marquer son premier but avec les Lions (63e min).

Sans baisser la garde, la formation Libyenne va toutefois se montrer plus tranchant dans son jeu et parvenir à inquiéter une défense jusque là assez sereine. Du moins jusqu' la 68e minute où elle va profiter de la passivité des défenseurs sénégalais et réduire le score (2-1). Fort de ce succès, synonyme de revanche de la défaite concédée en phase de poule de la Can 2012, l'équipe du Sénégal va livrer ce mercredi son deuxième match contre son hôte du Congo Brazzaville. Un autre test qu'Aliou Cissé va mettre à profit pour réajuster et gommer certaines imperfections en défense avant d'affronter la Tunisie son premier adversaire de la poule B de la Can 2017