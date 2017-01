Ile Maurice: La police mène une campagne de prévention dans les collèges

Fini le parking sauvage et les bouchons en raison de voitures mal garées dans la capitale. La mairie de… Plus »

Éduquer les jeunes pour qu'ils deviennent des citoyens disciplinés et respectueux de la loi. Voilà l'objectif que la police veut atteindre en menant une campagne de sensibilisation dans les établissements secondaires. Ainsi, élèves, parents et enseignants sont concernés. Selon le communiqué émis en ce sens ce lundi 9 janvier, deux thèmes essentiels seront abordés : la sécurité et la prévention, sous toutes les coutures. La Crime Prevention Unit et la Brigade pour la protection des mineurs feront très bientôt la tournée des collèges à travers le pays.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.