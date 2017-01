Sénégal: kaolack/Echéances électorales 2017/2019 - L'afp poursuit son plan de réactivation de ses réseaux

Une partie de la direction nationale de l'Alliance des forces de progrès (Afp), conduite par le secrétaire général Adjoint Alioune Sarr, a terminé hier, dimanche, sa tournée de contact ouverte aux bases décentralisées du parti en activité dans les treize (13) communes de la région de Kaolack.

Effectuée sur initiative et directive du secrétaire général Moustapha Niasse, cette randonnée politique, outre l'intérêt spécifique à la préparation des prochaines échéances électorales de 2017 et 2019 qu'elle suscite, a pour objectif de massifier et d'élargir les bases progressistes partout sur le territoire national. Il s'agit en effet d'aller vers les populations des régions, les sensibiliser et partager avec elles les programmes et autres résultats acquis par le gouvernement dans le cadre des politiques qu'il est en train de dérouler au plan national et international.

En revanche, il fallait aussi puiser auprès de ces mêmes personnes, les préoccupations les assaillant Ainsi, dans cette démarche, la délégation du ministre du Commerce s'est rendue progressivement dans les communes de Dya et Keur Socé le Vendredi, à Guinguinéo le samedi, avant de clôturer cette série de prises de contact avec les militants progressistes hier, dimanche, à Kaolack. Partout dans ces différentes communes, les militants se sont fortement mobilisés comme pour signifier à leurs hôtes que l'Apf est bien présente dans la région.

Les débats, lors de ces différentes mobilisations, ont cependant porté sur diverses questions. Outre celles qui ont été déjà énumérées, la direction nationale de l'Afp et les bases ont beaucoup insisté sur le devoir à l'inscription massive des citoyens pour l'obtention de la carte nationale biométrique Cedeao et sur les listes électorales. Car, estiment-ils, ce devoir citoyen est l'un des facteurs essentiels pour le triomphe de la coalition « Bennoo Bokk Yaakaar » aux législatives de 2017 et la réélection du candidat Macky Sall en 2019.

Puisque cette tournée nationale est synonyme d'une démonstration de l'action et preuve de présence sur le terrain politique, les acteurs se sont saisis d'elle pour sensibiliser les populations sur la recrudescence des scènes de violence dans le pays. Pour ce besoin, ils ont rappelé partout où ils se sont présentés les valeurs qui fondent notre société, et auxquelles chaque citoyen doit s'agripper pour devenir exemplaire. Il faut toutefois rappeler qu'il était aussi occasion pour les bases de poser leurs besoins en infrastructures. Des requêtes qu'Alioune Sarr et sa délégation ont acceptées avec intérêt et qu'ils promettent de proposer à leurs supérieurs sans délai.