Ile Maurice: Parking au Champ-de-Mars - Début des travaux en avril

Sachant que la deuxième phase de la Ring Road passera aussi au Champ-de-Mars, «cela constituera plus tard un avantage pour ceux qui emprunteront cette route». Le projet de parking au Champ-de-Mars sera financé et géré par une entreprise privée. Si la mairie de Port-Louis et le ministère des Infrastructures publiques agiront comme facilitateurs, tout le projet relèvera de la responsabilité du privé.

Selon les autorités concernées, ce projet devrait contribuer à décongestionner la capitale et cadrerait donc avec le Road Decongestion Programme (RDP). «Nous éliminerons toutes les aires de stationnement des artères principales de la ville. De cette manière, il n'y aura pas de bouchon à cause de voitures mal garées. Nous voulons aussi convertir trois rues en zones piétonnes.» Les négociations sont toujours en cours en vue de décréter ces nouvelles zones piétonnes.

La partie du Champ-de-Mars qui sera utilisée pour l'aménagement de 1 000 places de stationnement a déjà été identifiée par les autorités. «Une partie du Champ-de-Mars est déjà occupée par les stands des bookmakers ou par des locaux de certaines firmes. Ceux-là ne bougeront pas et le reste de l'espace non utilisé servira à ce projet de parking», indique une source à la mairie de Port-Louis.

Copyright © 2017 L'Express.

