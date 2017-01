Sénégal: Mame Mbaye Miang sur le limogeage du dirécteur du prodac - «J'ai proposé que Jean Pierre Senghor soit relevé... »

Pour autant, le ministre de la jeunesse a dit se féliciter de la décision du Chef de l'Etat, pour remédier à ce « lourd héritage » de réformer ce secteur en y incluant des systèmes de spécialisation et de formation. Ces efforts permettront, a -t-il dit, d'aller au-delà des 500 000 emplois promis par le Président Macky Sall au terme de son mandat. « Pour 2015, nous avons réalisé 234 000 emplois... Nous sommes passés de 56 000 à 60 000 emplois par an... Nous allons atteindre la barre des 300 000 emplois pour cette année... Il y a des chantiers qui vont faire des milliers d'emplois comme le TER, Diamniadio, Ila'a Touba etc», affirmera-t-il pour conclure.

Le ministre Mame Mbaye Niang n'a pas par ailleurs occulté dans sa sortie la question spécifique de l'emploi des jeunes. A ce niveau, il a tenu à faire savoir que malgré le fait qu'au Sénégal, il y a des difficultés liées à l'emploi des jeunes, « beaucoup de choses sont en train d'être faites » par le Président Macky Sall qui a entrepris des réformes. L'invité de Grand Jury de regretter néanmoins le bas niveau académique des jeunes Sénégalais qui, pour l'essentiel, n'ont pas dépassé la classe de Cm2. « Ils sont 450 000 enfants à l'élémentaire. Et à l'université, ils ne sont que 50 000. 400 000 ont été entre temps retenus par les mailles du système. Et puis, l'enseignement supérieur était spécialisé dans l'enseignement général».

On ne peut pas être en conflit. C'est moi qui l'ai proposé sans l'avis de personne. C'est moi qui ai proposé à ce qu'il soit relevé. C'est suite à une évaluation qui a pour objectif d'améliorer notre façon de faire... ». Et pour se faire plus complet, Mame Mbaye Niang dira, à propos de ce limogeage : « Nous évaluons tous les projets. Nous travaillons sur la base d'objectifs. Je peux décider suite à des informations. Décider de la réalisation d'un projet n'émane pas de la responsabilité de Jean Pierre Senghor. Il n'y a rien de personnel. Ce sont des choix».

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.