Sénégal: Audience Foraine - 1402 personnes enrolées à Nabadji Civol

Quant à l'homme d'affaires, M. Sall, il a anoncé le lancement prochain de la commission devant procéder à l'octroi des cartes biométriques dans sa commune qui détient le plus grand nombre d'inscrits dans l'ancien fichier. Rappelons que le Conseiller Spécial du président de la République, qui est en passe de devenir l'un des plus grands opérateurs économiques de la zone avec un hôtel, une superette, a lancé aussi une radio communautaire dénommée «Haayoo Fm».

Un geste apprécié à sa juste valeur par des populations qui n'ont jamais eu d'acte d'état civil pour diverses raisons. Selon le Conseiller Spécial du président de la République, une autre nouvelle audience foraine devrait se tenir le 24 janvier prochain. Mais cette fois dans le centre secondaire du Dandé Mayoo de Woudourou. Le président du tribunal département a adressé ses félicitations et ses encouragements au maire de Nabadji Civol, Abdoulaye Sally Sall, mais aussi au service d'état civil de la commune qui selon lui, est «l'une des plus organisées et les plus structurées du département de Matam».

