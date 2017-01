Burkina Faso: Nouvel an - Les diplomates réitèrent leur soutien au président Kaboré

Le corps diplomatique accrédité au Burkina Faso a présenté, le vendredi 6 janvier 2017, ses «vœux de bonne et heureuse année» au chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré, au palais de Kosyam.

Les chefs de missions diplomatiques, consulaires et les représentants des organisations interafricaines et internationales ont présenté au président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré et au peuple burkinabè, leurs « vœux de santé, de paix, de bonheur et de prospérité» pour l'année 2017. C'était le vendredi 6 janvier 2017, au palais présidentiel. Dans un contexte post-insurrectionnel, les autorités font face à de nombreux défis et les besoins des populations sont également de plus en plus «pressants».

«La gouvernance du secteur de la sécurité et la réconciliation nationale demeurent d'une importance capitale pour créer les conditions nécessaires à un Burkina Faso prospère», a soutenu la représentante des Organisations internationales, Metsi Makheta. Le rendez-vous annuel de présentation de vœux a servi de cadre aux diplomates accrédités au «pays des Hommes intègres» d'exprimer leur solidarité avec les Burkinabè éplorés par les attaques terroristes. Le doyen des chefs de missions diplomatiques et consulaires, Farhat Bouazza, ambassadeur du Maroc, a «condamné avec la plus grande fermeté» ces actes ignobles.

Il a rassuré le peuple burkinabè du soutien de la communauté internationale, résolument engagée à combattre le terrorisme sous toutes ses formes et à défendre les valeurs de la liberté et de la démocratie. Metsi Makheta a loué les «mesures concrètes et audacieuses» prises pour un meilleur accès des populations aux services sociaux de base (santé, éducation, sécurité alimentaire), l'adoption du Plan national de développement économique et social (PNDES), etc. Au bénéfice des jalons posés et des acquis de l'année 2016, elle a affirmé que le Burkina présente «les signes d'un espoir certain».

Mme Makheta en veut pour preuve la «forte mobilisation» des bailleurs de fonds à la conférence de Paris sur le financement du PNDES, l'accession du Burkina, pour la deuxième fois, au compact du Millenium Challenge Corporation (MCC). Quant au représentant des organisations interafricaines, Ahmed Elmekass, il a salué la «participation active» du pays aux différentes rencontres panafricaines. Pour lui, l'année 2017 marque le renouveau du Burkina Faso.

Etendre le réseau diplomatique du Burkina

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, « sensible aux vœux bien chaleureux formulés », a traduit l'amitié et la reconnaissance des Burkinabè à leurs frères. A l'en croire, c'est à l'aune des épreuves et des défis que leur impose l'histoire que se forge le destin des peuples. Et c'est avec «courage et résilience» que les citoyens burkinabè ont fait face aux défis sécuritaires qui se sont invités et imposés à l'agenda de l'exécutif dès début 2016.

Le président Kaboré a invité à une synergie d'actions notamment entre les Etats du G5 Sahel. «Les attaques terroristes ont fini de nous convaincre de l'impérieuse et urgente nécessité d'un partenariat sous-régional, régional et international plus accru, plus d'effectif pour éradiquer le fléau du terrorisme et créer les conditions de la stabilité et du développement durable de nos pays», a laissé entendre Roch Marc Christian Kaboré. Il a exhorté la communauté internationale à maintenir l'Afrique au cœur de son agenda de développement pour cette année 2017.

A cet effet, les engagements en faveur du continent doivent être tenus, a indiqué le président du Faso. Sur le plan de la gouvernance politique, l'ancrage de la démocratie s'est renforcé sur le continent au cours de l'année écoulée, à entendre M. Kaboré. Au «pays des Hommes intègres», la réforme et l'indépendance de la justice, la mise en place du Haut conseil pour la réconciliation et de l'unité nationale (HCRUN)... procèdent de la volonté des autorités de mettre à la disposition du peuple burkinabè «des institutions fortes et efficaces qui sauront survivre à ses géniteurs».

Dans l'exécution de cette œuvre de reconstruction nationale, les Burkinabè de l'extérieur seront associés, a rassuré le président du Faso. C'est pourquoi, il s'est engagé à poursuivre l'extension et le renforcement du réseau diplomatique du Burkina. Roch Marc Christian Kaboré s'est réjoui de l'excellente qualité des relations entre le Burkina Faso et ses partenaires. A ses dires, 2017 est l'année des Burkinabè. «L'année nouvelle porte de grandes espérances et perspectives prometteuses pour le Burkina, désireux de tourner la page des évènements douloureux de ces derniers mois et d'ouvrir l'heure de la vérité, de la justice et de la réconciliation ainsi que celle de la croissance et du développement économique», a-t-il insisté.