Les personnels du ministère de la Défense nationale et des Anciens combattants (MDNAC) ont présenté leurs vœux de nouvel an à leur premier responsable, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, le lundi 9 janvier 2017 au sein du département.

Les personnels du ministère de la Défense nationale et des Anciens combattants (MDNAC) ont respecté l'usage de la coutume de présentation de vœux de nouvel an à leur premier responsable. La cérémonie solennelle a eu lieu, hier lundi 9 janvier 2017, au sein du département en charge de la défense. Avant ce rituel annuel, la sécurité était strictement observée pour permettre le bon déroulement de cette tradition. A 16 h prévues pour le démarrage de la cérémonie, le président du Faso, chef suprême des Forces armées nationales (FAN), Roch Marc Christian Kaboré, fait effectivement son entrée dans la cour. Il est accueilli au son de la fanfare militaire suivi de l'hymne national.

Après s'être installé avec à ses côtés le tout-nouveau Chef d'Etat-major général des armées (CEMGA), le général de Brigade Oumarou Sadou et le Secrétaire général (SG) du MDNAC, le Colonel-major Alassane Moné, place est faite au discours de présentation de vœux de la nouvelle année 2017. M. Moné, dans son allocution, a, au nom de l'ensemble des personnels composés du personnel civil, des anciens combattants, des militaires de rang, des sous-officiers, des officiers, et des officiers supérieurs, adressé les vœux de bonne et heureuse année au Président Kaboré et à toute sa famille. Pour lui, au-delà de cette tradition, cette cérémonie est un moment de communion et une occasion de dresser leur bilan, de partager leurs préoccupations et de manifester leur détermination à accompagner le ministre en charge de la défense nationale dans sa mission.

Le bilan de 2016 dressé

Le porte-voix des personnels du MDNAC, a ainsi fait le bilan de l'année 2016 au chef du département. Les activités les plus significatives, selon lui, ont été la réforme des Forces armées nationales pour relever les défis sécuritaires à travers un plan stratégique sur la période 2016-2017, le renforcement des capacités opérationnelles des FAN avec le recrutement de 1000 soldats, de 750 sous-officiers gendarmes, de 80 élèves sous-officiers d'actives, de 100 sapeurs-pompiers, de 130 élèves officiers, la réalisation d'infrastructures, la création d'un escadron de sécurité aéroportuaire à Ouagadougou et d'un poste de sécurité et d'intervention à Gorom-Gorom.

Il y a également, selon le porte-parole des personnels, la participation des FAN à la lutte contre l'insécurité avec 21 131 patrouilles de sécurisation dans les zones frontalières, 399 rencontres de partenariat avec les comités locaux de sécurité ainsi que la lutte contre le grand banditisme, la criminalité et les attaques (attaque du pont Nazinon) et la neutralisation des terroristes (attaque de l'hôtel Splendid et du café Le Capuccino, le 15 janvier 2016).

Les FAN ont, selon le SG du MDNAC, contribué aux opérations de maintien de la paix, pris en compte le genre dans leur rang, participé au développement socio-économique du Burkina Faso par le versement de la somme de 3 706 935 243 FCFA au Trésor public à la date du 31 octobre 2016, et contribué au renforcement de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance. Pour l'avenir, les personnels des FAN ont promis, entre autres, au chef de l'Etat, le renforcement de leurs activités de lutte contre l'insécurité et le terrorisme, la surveillance des bandes transfrontalières, l'organisation d'opérations conjointes avec les pays voisins et l'élaboration d'un projet de loi de programmation militaire.

La réponse du Président du Faso à ces vœux a été immédiate. Il a d'abord exprimé sa compassion aux familles des défunts des attaques terroristes, sa solidarité et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Ensuite, il a présenté aux personnels de son département et à leurs familles, ses vœux de santé, de paix, de succès et d'accomplissement individuel et collectif. Pour le ministre en charge de la défense nationale, le chef de l'Etat, les défis sont immenses, mais il a dit compter sur les personnels pour les relever. Il a par ailleurs salué le bilan fait par ses collaborateurs mais, a-t-il souligné, ce bilan appelle à plus d'engagement pour atteindre les objectifs assignés.

Le président du Faso a également salué la présence à la cérémonie d'anciens combattants et d'anciens militaires qui sont, selon lui, une source de sagesse et de savoir et a annoncé la tenue d'une rencontre sécuritaire à Niamey le 24 janvier 2017. Enfin, l'on a assisté à une présentation individuelle de vœux des personnels et une photo pour la postérité avec le chef de l'Etat. Une minute de silence a été observée au début de la cérémonie en hommage à tous ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur.