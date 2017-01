Cote d'Ivoire: Guillaume Soro réélu président de l'Assemblée nationale

On attendait ce soir de connaître le nom du nouveau chef du gouvernement. Le secrétaire général Amadou Gon Coulibaly se trouvait à la présidence pour une annonce. Ce n'est toutefois pas le nom du nouveau Premier ministre qui a été annoncé, mais plutôt trois limogeages : celle du chef d'état-major des armées, du commandant suprême de la gendarmerie et du chef de la police. Des limogeages qui interviennent après le mouvement des soldats mutins.

En Côte d'Ivoire, les évènements se bousculent et l'agenda politique s'accélère. Après la fin de la colère des militaires, dimanche 8 janvier, la démission du Premier ministre, Daniel Kablan Duncan, dans la matinée de ce lundi 9 janvier, le nouveau président de l'Assemblée nationale a été désigné dans la soirée et c'est Guillaume Soro qui a été très largement réélu. Sa victoire n'est pas une surprise.

