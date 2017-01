Congo-Kinshasa: Samy Badibanga et l'Opposition au Dialogue rejettent l'Accord de la CENCO !

Pas non plus l'opposant Steve Mbikayi, le Ministre de l'ESU, qui vient d'engager sa responsabilité politique en apposant sa signature au bas de l'Accord du 31 décembre. Il en est de même pour tous les délégués. Leur tort, c'est de n'avoir pas sollicité l'approbation de la plénière. Dans leur lettre, Samy Badibanga, Azarias Ruberwa, José Makila et Jean-Lucien Bussa reprochent aux organisateurs des négociations directes du Centre Interdiocésain d'avoir conçu un compromis politique uniquement pour satisfaire le Rassemblement dans la gestion des Institutions remaniées ou créées. La crise électorale n'a pas été résolue, lit-on dans cette véhémente dénonciation. La joute verbale autour du contrôle de la Primature, engagée par le Premier Ministre et trois des ses Ministres, s'ajoute aux réclamations du MLC, avec Eve Bazaïba, qui tient, mordicus, à occuper la Présidence du Conseil National de Suivi de l'Accord, déjà attribué à Etienne Tshisekedi.

Le Premier Ministre et trois des ses Ministres, au nom de l'Opposition Signataire de l'Accord du 18 octobre 2016, rejettent les conclusions de l'Accord politique du 31 décembre dernier, négocié sous les auspices de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO). Samy Badibanga, Azarias Ruberwa, José Makila et Jean-Lucien Bussa, qui signent la lettre adressée au Président de la CENCO, affirment que la Majorité Présidentielle leur a déjà cédé la gestion du Gouvernement depuis les travaux de la Cité de l'Union Africaine. Ils n'acceptent donc pas que le Rassemblement prenne la Primature, comme convenu au Centre Interdiocésain.

