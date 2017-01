Afrique: Droits de l'Homme - Un Africain à la tête de la FIACAT

Élu président de la Fédération internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture (FIACAT) lors du premier Conseil international par voie électronique, tenu du 27 juin au 9 juillet 2016, l'Ivoirien Paul Angaman succède à Sylvie Bukhari-de Pontual, a-t-on appris d'un communiqué de presse de cette ONG.

Outre l'élection des membres du nouveau bureau international qui ont pris leurs fonctions le 1er janvier 2017 à Paris (France), pour un mandat de quatre ans, les délégués des Actions des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT) ont adopté le plan stratégique 2016-2019. Ainsi, ce bureau a reçu trois missions principales dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau plan stratégique quadriennal. La première consiste en la poursuite du développement de la représentation internationale et régionale en développant les interactions. Il devrait aussi faire le plaidoyer de la FIACAT auprès des organisations internationales et régionales, des églises, institutions et communautés religieuses, pour l'abolition de la torture, la peine de mort et des disparitions forcées.

La deuxième mission est relative au renforcement des capacités des ACAT et la coopération entre elles en développant des programmes d'actions nationaux et régionaux et en assurant la protection des défenseurs des droits de l'Homme membres de son réseau. Ce nouveau bureau de six membres a, enfin, pour mission de pérenniser l'action de la FIACAT en développant notamment son réseau dans le monde, le recours aux bénévoles de compétence et ses ressources financières.

« La consolidation et le développement de son réseau dans le monde, le renforcement de ses missions de lutte contre la torture, la peine de mort, les disparitions forcées et l'amélioration continue de sa crédibilité constituent les enjeux majeurs de la FIACAT pour les quatre ans à venir », a précisé Paul Angaman.

La dernière décision prise au cours de cette session a consisté à l'affiliation de l'ACAT Suède. Ainsi, le nombre total d'ACAT affiliées à la FIACAT est désormais porté à 26, réparties sur quatre continents différents.

Créée en 1987, la FIACAT est une organisation internationale non gouvernementale de défense des droits de l'Homme, qui lutte pour l'abolition de la torture et de la peine de mort. Elle a pour mandat de représenter ses membres auprès des organismes internationaux (ONU) et régionaux (Union européenne, Conseil de l'Europe, Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples...) de défense des droits de l'Homme.