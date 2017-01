Afrique: Choupo-Moting s'adresse aux supporters

Pré-sélectionné par Hugo Broos pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations, Choupo-Moting a finalement renoncé à sa convocation préférant se consacrer à son club, Schalke 04. Le Lion est sorti une semaine plus tard de son silence pour livrer ses explications aux supporters camerounais, via son Instagram.

Pré-sélectionné pour la CAN 2017 avec le Cameroun, Eric-Maxim Choupo-Moting a préféré décliner sa convocation et ne disputera donc pas la compétition avec les Lions Indomptables. Sur son compte Instagram, le milieu offensif de Schalke 04 a livré ses explications aux supporters camerounais.

« Je ne me sentais toujours pas moralement et psychologiquement à 100%, même pas à 80%, capable d'aider notre équipe. J'ai donc avec tristesse préféré laisser ma place à ceux de mes coéquipiers déjà en stage qui se sentent physiquement, moralement et psychologiquement plus prêts que moi », a affirmé l'ancien vice-capitaine des Lions, révélant que le forcing opéré par les dirigeants camerounais a failli le faire revenir sur sa décision. Pas sûr que cela suffise à le dédouaner aux yeux des supporters...